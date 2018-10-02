Вывоз мусора наладили на приморском острове Попова

Спецзавод № 1 начнет регулярно вывозить мусор с острова Попова в Приморье с помощью баржи и грузовика. Об этом сообщило РИА VladNews со ссылкой на городскую администрацию.

Появился регулярный график вывоза мусора с острова Попова. Спецзавод № 1 будет использовать для его уборки грузовик и баржу.

Проблема уборки мусора с островов Владивостока стояла давно. Ее неоднократно обсуждали в городской администрации на совещаниях. Главная сложность состоит в возможности добираться до острова только коммерческими паромами.

Малые мусоровозы вывезли накопившийся летом мусор с острова Попова на частных баржах.