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Вывоз мусора наладили на приморском острове Попова
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Вывоз мусора наладили на приморском острове Попова 

360tv.ru + ещё 4 7 часов назад
Фото: dv.360tv.ru
Спецзавод № 1 начнет регулярно вывозить мусор с острова Попова в Приморье с помощью баржи и грузовика. Об этом сообщило РИА VladNews со ссылкой на городскую администрацию.
Появился регулярный график вывоза мусора с острова Попова. Спецзавод № 1 будет использовать для его уборки грузовик и баржу.
Проблема уборки мусора с островов Владивостока стояла давно. Ее неоднократно обсуждали в городской администрации на совещаниях. Главная сложность состоит в возможности добираться до острова только коммерческими паромами.
Малые мусоровозы вывезли накопившийся летом мусор с острова Попова на частных баржах.
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