Военные экологи ЦВО собрали более 770 тонн мусора в Арктике

"С момента начала работ, 10 июня, экологический взвод собрал и доставил в места складирования более 770 тонн металлолома: 220 тонн с аэродрома Алыкель Норильска (Красноярский край) и более 550 тонн из военного городка города Норильска. Всего же в этом году с очищаемой территории военные экологи планировали вывезти 750 тонн мусора, то есть план выполнен на 103%. Работы в этом году завершены", — сказали в пресс-службе.

В военном округе добавили, что личный состав экологического взвода убыл в пункт постоянной дислокации — в Новосибирск. Ранее сообщалось, что подразделение экологов насчитывало 30 человек, а также 10 единиц инженерной и автомобильной техники, в том числе, грейдеры, краны и пресс для компоновки арктического мусора.