«Утаивание грядущей катастрофы» объяснили

Причиной внезапного закрытия обсерватории Sunspot Solar Observatory в американском штате Нью-Мексико оказалась детская порнография. Об этом сообщает издание Washington Post.

Как выяснилось, еще в июле сотрудники ФБР обнаружили, что IP-адреса разыскиваемого любителя детского порно принадлежат обсерватории. Один из ее сотрудников рассказал, что неоднократно видел работающий ноутбук в помещениях, куда редко заглядывают люди. Порнография могла скачиваться и распространяться именно с него. Правительственные агенты нашли и изъяли ноутбук.

Под подозрение попал уборщик, который работал в обсерватории около года. После изъятия ноутбука он начал вести себя особенно странно. Сначала мужчина объявил, что по ночам кто-то проникает в учреждение и пользуется интернетом, а затем предсказал, что рано или поздно обсерватория подвергнется нападению серийного убийцы, который орудует в окрестностях. Тогда, по его словам, кто-нибудь погибнет.

Подобные заявления обеспокоили руководство обсерватории. Из соображений безопасности было решено закрыть обсерваторию и эвакуировать персонал. В доме уборщика прошел обыск, были изъяты его ноутбуки, мобильные телефоны и накопители данных. Он остается на свободе и не обвиняется в совершении преступления.

Работа обсерватории была приостановлена 6 сентября и возобновилась через 11 дней. После эвакуации персонала объект был закрыт, а на его территории находились агенты ФБР. Полное отсутствие официальных объяснений породило множество конспирологических версий. Пошли слухи о том, что власти пытаются скрыть смертоносную вспышку на Солнце или контакт с инопланетянами.