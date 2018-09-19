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Природные заповедники Крыма получили статус федеральных
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Природные заповедники Крыма получили статус федеральных 

RT на русском + ещё 1 41 минуту назад
Фото: РИА Новости
Государственные природные заповедники Крыма стали особо охраняемыми природными территориями федерального значения, сообщает «Крыминформ» со ссылкой на Минприроды.
Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев.
В список попали заповедники «Казантипский», «Карадагский», «Лебяжьи острова», «Опукский» и «Ялтинский горно-лесной», национальный парк «Крымский», природные заказники «Каркинитский» и «Малое филлофорное море».
По словам главы министерства Дмитрия Кобылкина, федеральный статус позволит увеличить финансирование, даст дополнительные возможности для поддержания режима особой охраны на территории заповедников.
Ранее «Янтарный край» сообщал, что в Калининградской области намерены утвердить порядок создания природных парков.
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