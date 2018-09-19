Экологи одобрили проект «мусорного» завода

Центр общественной экологической экспертизы добрил проект строительства мусоросжигающего завода. Он должен появиться в нескольких километрах от казанского микрорайона « Салават Купере» — в селе Осиново.

«Опасность технологии сжигания многократно преувеличена и зачастую основана на заведомо ложной информации либо на устаревших исследованиях. Говорить о том, что данная технология устарела — безосновательно. Это подтверждает и полученное нами положительное заключение общественной экологической экспертизы», — цитирует РБК гендиректора компании-оператора строительства Игоря Тимофеева

Недавно Верховный суд Татарстана признал недействующей территориальную схему по обращению с отходами. Она включает в себя мусоросжигающий завод и полигон захоронения золошлаковых отходов рядом с Казанью. Экоактивисты надеются, что решение суда позволит им добиться полной отмены проекта по строительству «мусорного» завода.

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