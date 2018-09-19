Экологи одобрили проект МСЗ в Татарстане

Эксперты комиссии общественной экологической экспертизы одобрили проект по строительству в Татарстане мусоросжигательного завода мощностью 550 000 тонн твердых коммунальных отходов в год, сообщает пресс-служба ООО «РТ-Инвест».

Экспертиза была проведена Межрегиональной общественной организацией «Центр общественной экологической экспертизы». Согласно заключению комиссии, проект завода соответствует требованиям, установленным законодательством России в области охраны окружающей среды и экологической безопасности.

«Очевидно, что опасность технологии сжигания многократно преувеличена и зачастую основана на заведомо ложной информации, либо на устаревших исследованиях. И говорить о том, что данная технология устарела — безосновательно. Это подтверждает и полученное нами положительное заключение общественной экологической экспертизы», — сказал гендиректор ООО «АГК-1» Игорь Тимофеев

Тем временем, жители Казани продолжают протестовать против строительства мусоросжигательного завода. Так, активисты подали в суд иск о признании недействующей территориальную схему обращения с отходами в РТ в части строительства МСЗ. Судья его частично удовлетворил, отказав в части, касающейся завышенных норм накопления ТБО, раздельного сбора мусора и других.