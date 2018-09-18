Минприроды считает нецелесообразным перевод очистки Байкала на федеральный уровень

"Минприроды России считает необходимым дождаться завершения корректировки проектной документации для рекультивации накопленного ущерба последствий работы БЦБК", — сообщила пресс-служба ведомства, отметив, что очистка берегов озера входит в полномочия регионов. По данным министерства, Иркутской области также были предоставлены субсидии из федерального бюджета для ликвидации негативного воздействия отходов комбината.

В декабре прошлого года между министерством природных ресурсов и экологии Иркутской области и АО «Росгеология» был заключен государственный контракт на выполнение работ по ликвидации последствий негативного воздействия отходов, накопленных в результате деятельности БЦБК, отметили в Минприроды.

По информации министерства, сейчас ведется корректировка проектной документации «Реализация мероприятий по ликвидации негативного воздействия отходов, накопленных в результате деятельности ОАО „БЦБК“. После ее окончания компания приступит к работам по контракту.