Почти 170 свалок ликвидированы в Карачаево-Черкесии в рамках «Генеральной уборки страны»

ЧЕРКЕССК , 15 сентября. / ТАСС /. Участники экологической акции «Генеральная уборка страны» в Карачаево-Черкесии ликвидировали в субботу 167 несанкционированных свалок в городах и районах республики. Об этом сообщили ТАСС в управлении охраны окружающей среды и водных ресурсов КЧР.

"В экологической акции «Генеральная уборка страны», инициированной Общероссийским народным фронтом (ОНФ), приняли участие более 30 тыс. жителей КЧР — представители органов власти, молодежи, добровольческих отрядов. По предварительным данным, очищена территория площадью 350 га, ликвидировано 167 несанкционированных свалок, вывезено примерно 400 тонн мусора", — сказал представитель ведомства.

Он отметил, что в этом году в рамках субботника впервые проводился раздельный сбор мусора. «В частности, собрано большое количество пластиковых бутылок, они отправлены на вторичную переработку на предприятия региона», — добавил собеседник агентства.

Особое внимание в ходе субботника уделено ликвидации несанкционированных свалок, отмеченных на «Интерактивной карте свалок», уборке территорий скверов, лесопарковых и водоохранных зон.