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Россия может лишиться 2,5 млн га ценных лесов
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Россия может лишиться 2,5 млн га ценных лесов 

BFM.RU + ещё 4 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Россия может потерять 2,5 миллиона гектаров ценных лесов в ближайшие пять лет. Это произойдет, если нацпроект будет принят к исполнению без изменений, заявил РИА Новости директор Всемирного фонда дикой природы (WWF) России Игорь Честин.
По его словам, проект предполагает лишь восстановление лесов, однако необходимы работы по уходу за насаждениями и сохранение наиболее ценных естественных лесов.
«Если минимальная потребность в уходе за молодым лесом составляет около 2 миллионов гектаров, то реально выполняются они на площади около 270 тысяч гектаров, или 13% от реальной потребности», — сказал представитель WWF.
Честин посетовал, что в большинстве случаев уходы проводятся для галочки, абсолютно бесполезным с лесоводственной точки зрения способом. Необходимо прекратить растрату средств и не сажать лес там, где за ним не будут ухаживать, считает специалист.
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