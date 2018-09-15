Россия может лишиться 2,5 млн га ценных лесов

Россия может потерять 2,5 миллиона гектаров ценных лесов в ближайшие пять лет. Это произойдет, если нацпроект будет принят к исполнению без изменений, заявил РИА Новости директор Всемирного фонда дикой природы (WWF) России Игорь Честин

По его словам, проект предполагает лишь восстановление лесов, однако необходимы работы по уходу за насаждениями и сохранение наиболее ценных естественных лесов.

«Если минимальная потребность в уходе за молодым лесом составляет около 2 миллионов гектаров, то реально выполняются они на площади около 270 тысяч гектаров, или 13% от реальной потребности», — сказал представитель WWF.

Честин посетовал, что в большинстве случаев уходы проводятся для галочки, абсолютно бесполезным с лесоводственной точки зрения способом. Необходимо прекратить растрату средств и не сажать лес там, где за ним не будут ухаживать, считает специалист.