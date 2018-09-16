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В Арктике появилась новая угроза экологии — местный мусор
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В Арктике появилась новая угроза экологии — местный мусор 

Newsru.com + ещё 4 2 часа назад
Фото: Newsru.com
Ученые обнаружили новую угрозу экологии на островах Земли Франца-Иосифа (ЗФИ), передает
"Интерфакс". Итоги экспедиции «Открытый Океан: Архипелаги Арктики — 2018» на яхте Alter Ego показали, что там появились местные источники мусора. Всего экспедиция посетила 15 островов в Арктике.
Обследование арктических островов вновь обнаружило микро— и макро-пластик, в том числе от промысловых судов. Его приносит на ЗФИ течениями из более южных широт. Однако сейчас ученые начали находить местный мусор. Теорию местного происхождения пластика подтверждал тот факт, то этот мусор находился в глубине островов, где исключено влияние течений, рассказала кандидат биологических наук, представитель общественной организации «Ассоциация „Морское наследие: исследуем и сохраним“ Мария Гаврило.
По ее словам, мусор оставляют „суда, работающие в районе“, а также его источником служат „бытовые вещи, которыми явно пользуются люди на берегах“.
»Нужно менять стереотипы поведения и стереотипы отношения к быту — просто не возить с собой пластиковую упаковку в таком количестве (…) Проявляется местное загрязнение, с этим нужно бороться сейчас, пока это еще не так укоренилось", — добавила ученый.
Для себя члены экспедиции провели эксперимент и во время похода вели учет мусора и пытались до отправки в море минимизировать количество пластика, взятого с собой. Теперь они готовы давать рекомендации другим экспедициям, отправляющимся в Арктику, как уходить от ненужной упаковки и тары.
В 2017 году по итогам аналогичной экспедиции «Открытого Океана» Мария Гаврило также сообщала, что ученые встревожены обнаруженным на островах Земли Франца-Иосифа пластиком. Она отмечала, что, к примеру, в 1992 году на островах ЗФИ такого мусора не было — они были защищены большими льдами.
"К сожалению, должны констатировать, что ни один остров, к которому подходила яхта, не оказался свободен от пластика", — отмеала она тогда.
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