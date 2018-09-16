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В Москве пройдет «Ежиный праздник»
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В Москве пройдет «Ежиный праздник» 

BFM.RU + ещё 13 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
В столичном районе Теплый Стан 21 сентября пройдет «Ежиный праздник». Там можно узнать интересные факты о ежиках, принять участие в интересных играх, мастер-классах и просмотреть фильмы об этих животных. Мероприятие рассчитано в основном на детей и организовано ГПБУ «Мосприрода».
«Мосприрода приглашает всех тех, для кого этот сентябрь еще не школьный, и тех, кто только начал грызть гранит науки, на «Ежиный праздник». Здесь мы вместе вспомним, какие бывают ежики, за что мы их любим, узнаем, почему их нужно беречь и как мы можем это делать», — говорится в сообщении предприятия. Праздник состоится в экоклассе по адресу ул. Островитянова, д. 10.
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