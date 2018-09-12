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Экскаваторы-погрузчики «РМ-Терекс» помогли убрать мусор на берегу Байкала
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Экскаваторы-погрузчики «РМ-Терекс» помогли убрать мусор на берегу Байкала 

Прогресс Технологий 1 час назад
Фото: Прогресс Технологий
Экскаваторы-погрузчики производства одной из ведущих отечественных машиностроительных корпораций, «РМ-Терекс», приняли участие в акции под названием «360». Это экологическое мероприятие каждый год проходит на берегу озера Байкал и представляет собой своего рода всероссийский субботник, в ходе которого люди и машины убирают территории, прилегающие к самому большому пресноводному озеру в мире.
На этот раз «РМ-Терекс» совместно с компанией-дилером «Карьерные машины» предоставили для участия в акции две единицы техники — экскаваторы-погрузчики TLB 825. Универсальные, маневренные, скоростные, эти машины способны осуществлять погрузку на высоту более трех метров. Фронт работ для них был определен у поселка Танхой (Республика Бурятия»), где расположен Байкальский государственный природный биосферный заповедник. Одинаково хорошо справляющиеся как с погрузкой и перемещением мусора, так и с разравниванием грунта, TLB 825 на этот раз помогли волонтерам собрать и вывезти с байкальского побережья более двадцати пяти кубометров мусора. «Для нас участие в экологическом субботнике на Байкале — это возможность внести свой вклад в сохранение уникальной экосистемы озера. А труднодоступность территорий эксплуатации, особенный рельеф, сложные климатические условия — все это повседневные факторы работы спецтехники, не являющиеся значимыми для многоцелевых машин», — так прокомментировала участие в акции генеральный директор компании «Карьерные машины» Полина Пестрикова. Напомним, акция «360» продолжает традиции экологического марафона «360 минут ради Байкала», в ходе которого волонтеры в течение шести часов убирают прибрежную территорию самого большого природного хранилища пресной воды на планете. За семь лет участие в этом движении приняло 144 000 человек. Эковолонтеры работают как на Байкале, так и в других точках на карте России, где требуется их помощь — прежде всего в заповедных зонах. За семь лет, которые проходят акции этого рода, было собрано и передано для утилизации около 4500 тонн мусора, убраны многочисленные несанкционированные свалки, проложены экологические тропы, обустроены станции кольцевания птиц.
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