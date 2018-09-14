Россияне умирают от питьевой воды. На ее очистку нужны миллиарды

Половина воды из кранов не соответствует стандартам качества и может быть опасна для жизни россиян. Водопроводная система страны находится в тяжелом состоянии — денег на ремонт и обслуживание сетей просто не хватает, правила, установленные государством, не позволяют отрасли развиваться. Проблему качества питьевой воды российские власти стараются решить с 2006 года, однако серьезных подвижек так и нет. Система привлечения в отрасль частного капитала не помогла — бизнес не хочет идти в отрасль, инвестиции в которую окупятся только через столетия. Решать проблемы снова придется с помощью федерального бюджета, хотя предыдущие попытки обернулись федеральным скандалом. Миллиарды за чистую и безопасную воду — в материале «Ленты.ру»

Российские власти представили проект паспорта федеральной целевой программы (ФЦП) «Чистая вода» — самой масштабной госпрограммы по повышению качества водопроводной воды, которую проводили в России . По предварительным данным, до 2024 года из федерального бюджета на модернизацию и ремонт водопроводных систем выделят порядка 150 миллиардов рублей. Это почти в 10 раз больше, чем государство тратило на водоснабжение ранее.

Для сравнения, в старой программе на период с 2011 по 2018 год было заложено в общей сложности 18 миллиардов бюджетных рублей. При этом программу даже не довели до конца — в 2017 году ее не стали отменять, но оставили без финансирования. В заключении профильного комитета Госдумы отмечалось, что в проекте федерального бюджета отсутствуют средства «на реализацию мероприятий, связанных с обеспечением населения питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами».

Казалось, что вопрос так и останется повисшим в воздухе, однако новую жизнь программе дал президент России Владимир Путин . Глава государства вернул проблему в федеральную повестку во время выступления перед членами Федерального собрания, месседж Путина был прост — качество питьевой воды надо повысить.

Необходимость в резком росте бюджетных расходов была обусловлена сменой парадигмы. Теперь ставка делалась не на систему концессий, а на бюджет. Ранее ФЦП делала ставку на привлечение частных инвесторов за счет государственного субсидирования процентной ставки, однако расчет не оправдался: при существующих тарифах на воду вложения в ремонт водопровода в малых городах будут окупаться сотни лет, инвесторов такими условиями заманить не получилось. В новой ФЦП решили использовать более простую модель — деньги на модернизацию, строительство и реконструкцию объектов питьевого водоснабжения выделят напрямую из госбюджета.

Средства на масштабную модернизацию планируют изыскать в том числе путем внепланового повышения тарифов на воду. Подобный вариант прорабатывается в качестве одного из возможных, соответствующее поручение проработать и оценить эффект первый вице-премьер Антон Силуанов давал Минприроды Минстрою . Однако эксперты утверждают, что высокого повышения тарифов ожидать не стоит.

«Рост повышения тарифов на воду возможен, однако это практически не отразится на платеже гражданина за счет компенсирующих мероприятий: "растягивания" роста тарифа по времени на ряд лет и перераспределения роста между коммунальными отраслями», — считает исполнительный директор Российской ассоциации водоснабжения и водоотведения (РАВВ) Елена Довлатова.

По ее словам, расходы россиян на водоснабжение в настоящий момент одни из самых низких и составляют всего 10 процентов, поэтому условный рост тарифов на 2-3 процентных пункта граждане не ощутят, в отличие от роста тарифов, например, на отопление или капитальный ремонт.

Судя по качеству воды, необходимость привести в порядок водопровод, пусть даже за счет такой непопулярной меры, как повышение тарифов ЖКХ, назрела давно. До нормативных значений в России очищается лишь 54,9 процента водопроводной воды, следует из данных РАВВ, предоставленных «Ленте.ру». При этом в 2017 году исследование Роспотребнадзора показало, что смертность от некачественной питьевой воды заметно выросла.

Курганской области, Калмыкии, В рамках исследования ведомство оценило дополнительные случаи смерти от «болезней органов пищеварения, ассоциированных с качеством воды систем питьевого водоснабжения, не соответствующим гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям». Выяснилось, что при среднем уровне в 2,07 смерти на 100 тысяч населения на территории 28 регионов страны эти показатели были значительно превышены. Максимальные уровни (более 4,51 смерти на 100 тысяч населения) отмечены в Мордовии Дагестане , Московской, Ивановской, Свердловской, Новгородской, Ростовской и Костромской областях.

Руководитель проекта «Школа грамотного потребителя» Александр Козлов уверен, что качество воды падает по техническим причинам. По его словам, «пока вода дойдет до квартиры через некачественные трубы, уже обветшавшие системы коммуникации, качество может существенно упасть».

«Поэтому, например, я никогда не употребляю сырую воду. Это вопрос культуры, кто знает, через какие трубы она прошла», — отметил Козлов.

В крупных городах еще удается привлечь инвесторов, которые следят за состоянием водопровода, но такая схема не работает в городах поменьше. В стране много проблемных населенных пунктов, где водопровод давно обветшал. Чтобы привести его в порядок, нужны значительные вложения, которые не скоро окупятся. Понятно, что инвесторов такие проекты не заинтересуют. В такой ситуации оплатить здоровье граждан придется непосредственно государству.

«Проблему надо решать на федеральном уровне за счет бюджетных вложений, мер целевой поддержки», — резюмировал эксперт.

Впервые о масштабных проблемах качества водопроводной воды заговорили на съезде партии «Единая Россия» в декабре 2006 года. Тогдашний глава партии Борис Грызлов инициировал партийный проект «Чистая вода», главная цель которого — повышение качества воды до мировых стандартов. Однако проект достаточно быстро оброс коррупционной подоплекой.

Основным мероприятием в рамках программы по очистке воды значилась повсеместная установка фильтров производства холдинга «Золотая формула», который до сих пор возглавляет Виктор Петрик . Стоимость мероприятий в масштабах России была оценена примерно в 15 триллионов рублей. Уникальные фильтры вызвали ряд вопросов, а проектом заинтересовалась Комиссия по борьбе с лженаукой и фальсификацией научных исследований при Российской академии наук (РАН). Она не признала научной ценности в изобретениях Петрика, дипломатично отметив, что они лежат скорее в области бизнеса, а не науки.

Дискуссия вокруг программы Грызлова сопровождалась шквалом публикаций, взаимными обращениями в суд со стороны Петрика и РАН. Понять, какой тогда царил накал страстей, можно, вспомнив, например, выступление Грызлова в 2010 году в Госдуме, на котором он назвал авторов негативных статей врагами страны: «те, кто пишет эти статьи, вольно или невольно, сознательно или втемную льют воду на мельницу тех, кто не хочет, чтобы в нашей России жили здоровые люди, жили долго».

Партийный проект в итоге сошел на нет, оставив после себя только 674 фильтра, установленных в качестве эксперимента в некоторых школах и детских учреждениях. В 2011 году была запущена федеральная целевая программа «Чистая вода», которая уже никак не была связана с «уникальными» изобретениями Петрика. Ее основной целью объявили привлечение инвесторов, которые смогут профинансировать модернизацию отрасли в обмен на такие преференции со стороны государства, как субсидирование процентной ставки по кредитам.

Однако программа провалилась. По оценке Счетной палаты , госзаказчики программы (Минрегион, Госстрой и Минстрой России) не уделяли должного внимания организации работы в регионах.

«Планирование мероприятий по программе фактически передано регионам без какого-либо контроля и координации со стороны госзаказчиков», — отмечалось в докладе ведомства.

При этом не были организованы условия для привлечения средств инвесторов, в частности, за счет утверждения долгосрочных тарифов, которые бы сделали рынок по крайней мере понятным для бизнеса.

«Можно сделать вывод, что система управления ФЦП "Чистая вода" надлежащим образом не создана», — констатировал аудитор.

Как пояснили в РАВВ, эффективность программы «Чистая вода» оказалась низкой из-за неверных предпосылок, заложенных в ФЦП.

«Предполагалось, что частные инвестиции можно привлечь за счет создания благоприятного инвестиционного климата без государственного софинансирования капиталоемких проектов. На практике создать благоприятный инвестиционный климат за пределами крупных городов не получилось. Надежды создать финансовый рычаг за счет ежегодных инвестиций из бюджетной системы в шесть миллиардов рублей показали свою несостоятельность», — отметила Довлатова.

Водоснабжение — это убыточный бизнес. По данным РАВВ, в 2017 году чистый убыток отрасли составил 2,6 миллиарда рублей. Водоканалы считают, что оказались заложниками тарифной политики государства. Для властей снижение тарифов является важной задачей, подобная цель даже закреплена в Прогнозе долгосрочного социально-экономического развития России на период до 2030 года, направленном на повышение конкурентоспособности российских товаров.

На практике ограничение роста тарифов по формуле «инфляция минус» выглядит как падение тарифов за последние пять лет на семь процентов. С одной стороны, законодательство исходит из того, что водоканалы сами обеспечивают свои финансовые потребности за счет продажи услуг. С другой — политика занижения тарифов приводит к нехватке средств даже на расходные материалы, цены на которые формируются рынком и не сдерживаются. Предприятиям приходится брать кредиты на такие необходимые вещи, как реагенты для очистки воды, материалы для эксплуатации и ремонта сетей (трубы, запорную арматуру, инструменты, инвентарь, химреактивы), электричество, спецодежда, медосмотр для сотрудников и прочее.

В такой ситуации задолженности водоканалов растут. По данным РАВВ, объем долгов по отрасли составляет 42 процента от годовой выручки водоканалов от основной деятельности, а в отдельных случаях превышает годовую выручку водоканала. Таким образом, для спасения отрасли нужны миллиардные вливания.

«Стратегия развития ЖКХ оценивает ежегодную потребность в инвестициях для стабильной работы и развития отрасли в 200 миллиардов рублей, из которых реально инвестируется порядка 70 [миллиардов], то есть 35 процентов. Так как стоимость услуг водоканалов тарифицируется по правилу "инфляция минус", бизнес-подход вложения частных инвестиций в качество услуг с соответствующим повышением цены возможен в сильно ограниченном масштабе», — пояснила Довлатова.

Решить проблему модернизации водного хозяйства пытались за счет концессий. Схема, при которой системы водоснабжения передаются частным инвесторам, вкладывающим деньги в модернизацию и в качестве компенсации получающим прибыль от деятельности водоканалов, если и заработала, то с целым рядом оговорок. Хотя Минстрой заявил курс на полную замену муниципальных унитарных предприятий (МУП) концессиями, до сих пор нет свидетельств преимущества частного управления над муниципального и наоборот.

Тем не менее концессии активно продвигались в последние годы, и на текущий момент в сфере водоснабжения реализуется 350 таких проектов на общую сумму 122 миллиарда рублей. Всего в России насчитывается 13,9 тысячи водопроводов, то есть на концессии приходится лишь малая часть системы — фактически концессии развиваются только в трех городах, где сосредоточена львиная доля этих инвестиций. 76 процентов от общего объема концессий (93,4 миллиарда рублей) приходится всего на три проекта (Волгоград, Саратов и Тюмень).

Основная же масса концессий (порядка 80 процентов сделок) предполагает небольшие инвестиции на сумму в 10 миллионов рублей сроком на 30 лет. По расчетам специалистов РАВВ, основанным на опыте подготовки концессионных соглашений в малых городах Смоленской, Тульской и Архангельской областей, объем затрат на реконструкцию очистных сооружений в городе с населением около 50 тысяч жителей требует примерно 500 миллионов рублей. При этом весь годовой оборот водоканала в сфере водоотведения составляет 50-60 миллионов рублей. Сроки окупаемости проектов по реконструкции очистных сооружений составляют от 60 до 170 лет, а в случае нового строительства соответствующих объектов — 140-250 лет.

В начале сентября 2018 года исполнительный директор НП «ЖКХ Контроль Светлана Разворотнева на заседании президиума Общественного совета при Минстрое заявила, что концессии внедряются не так успешно, как сообщают официальные источники, то есть в очередной раз программа по очистке воды была признана провалившейся.

»Минстрой говорит, что концессии идут хорошо, другие источники — что плохо. Информация по реализации этого проекта от Минстроя не поступает — она закрыта. Мы (НП «ЖКХ Контроль» — прим. «Ленты.ру») с Союзом российских городов провели опрос муниципалитетов, которые внедрили у себя концессии и увидели, что нормальных объемов инвестиций нет и проекты, где концессионер выполняет взятые на себя обязательства, можно пересчитать по пальцам!» — заявила она.

Примечательно, что присутствовавший на заседании министр строительства Владимир Якушев признал, что концессии в малых городах практически невозможны и что «в „коммуналке“ внебюджетные источники вообще-то стремятся к нулю.

»Единственный способ привлечь инвестора — поднять ему тариф, потому что инвестор хочет выжить и заработать. А у нас рост платы за коммунальные услуги ограничен. По экономически обоснованному тарифу население платить не сможет. Выход — мы должны сферу ЖКХ финансировать из бюджета. Другое невозможно», — признал министр.

Подобные признания раньше никогда не звучали из уст главы профильного ведомства. Правительство наконец признало, что решить все разрастающуюся проблему можно только за счет крупных расходов бюджета. Чтобы качество водопроводной воды не угрожало здоровью граждан, отрасль необходимо сделать дотационной. Частные инвесторы, возможно, придут уже после того, как государство приведет в порядок сети и внедрит современные технологии очистки воды, однако текущие темпы решения проблемы не дают спрогнозировать, когда это может произойти.