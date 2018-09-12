Нацпроект «Экология» получил паспорт. Как Россия будет сохранять свои природные богатства

Паспорт выдан

Нацпроект по экологии — результат исполнения майского указа президента о стратегических целях и задачах развития страны до 2024 года. Правда, документ еще формируется: уточняются объемы финансирования и детали предстоящих работ. Пока же, как отметил на заседании комитета Госдумы по природным ресурсам замдиректора Российского фонда информации Минприроды России Дмитрий Галанкин, депутатам представлен паспорт проекта.

Всего в нацпроекте 11 основных направлений, которые должны быть реализованы до 2024 года. Программы включают работу по ликвидации свалок и организации комплексной системы обращения с опасными и коммунальными отходами, снижение загрязнения атмосферы в промышленных центрах, оздоровление водоемов, повышение качества питьевой воды, а также сохранение лесов, уникальных водных объектов и биологического разнообразия.

Кроме того, в конце августа нацпроект пополнился еще одним пунктом — «Внедрение наилучших доступных технологий». Это направление «отпочковалось» от программы «Чистый воздух» и предполагает модернизацию оборудования на предприятиях России на экологически более эффективную.

Критерием оценки работы по нацпроекту будет количество выданных комплексных экологических разрешений (КОЭ). Их можно получить только при условии соблюдения установленных природоохранных требований и норм для предприятий. Как сообщил Дмитрий Галанкин, к 2024 году планируется выдать 6900 КОЭ. В свою очередь замминистра природных ресурсов и экологии Светлана Радченко уточнила, что первыми КОЭ должны будут получить самые «грязные» компании, наносящие окружающей среде наибольший вред.

Порядок во всем

Говоря о самой программе «Чистый воздух», чиновники сообщили, что она направлена на снижение атмосферных выбросов в крупных промышленных центрах. Предполагается, что к 2024 году в России не останется городов с очень высоким уровнем загрязнения воздуха. Прежде всего это касается муниципалитетов, где расположены центры металлургической и химической промышленности.

Особое место в нацпроекте отводится сохранению водных ресурсов страны. Планируется снизить совокупные объемы сбросов в Волгу и начать очистку ее берегов, а также провести серьезные работы по сохранению Байкала, Онежского, Ладожского и Телецкого озер.

Совместно с Минстроем Минприроды намерено реализовать программу обеспечения россиян качественной питьевой водой. К окончанию действия нацпроекта чистую воду должны будут получать 99% горожан.

Биологическое разнообразие страны предполагается беречь и множить. Этому должно способствовать создание 24 новых особо охраняемых природных территорий (ООПТ). Главное, чтобы их не вытоптали туристы, число которых в заповедниках чиновники планируют увеличить до 4 млн человек в год.

Дмитрий Галанкин сообщил также, что важной задачей является восстановление лесов на уровне лесопотерь от вырубки и болезней. Благодаря выполнению программ нацпроекта должен значительно уменьшиться ущерб от лесных пожаров.

Паспорт экологического нацпроекта члены комитета Госдумы по природным ресурсам приняли к сведению. Теперь депутаты ждут сам документ. Как только нацпроект пройдет согласование в правительстве, парламентарии намерены «дотошно разобраться в нем» и контролировать его исполнение.

Фото: mnr.gov.ru