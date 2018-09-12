Иванов рассказал о черном рынке бытовых отходов в России

Российский рынок бытовых отходов является одним из самых криминализированных в мире, констатировал спецпредставитель президента России по природоохранной деятельности и экологии Сергей Иванов , выступая на Восточном финансовом форуме, передает корреспондент "Газеты.Ru"

"У нас сейчас есть и белый, и черный рынки. Черный рынок бытовых отходов в России до сих пор один из самых криминализированных. Мы открыто об этом говорим", — сказал Иванов.

Он также рассказал о том, что после закрытия мусорного полигона «Кучино» ряд компаний, которые занимались незаконным вывозом мусора, пытались продолжать вывоз отходов.

"Мусоровоз на платной дороге в четыре часа ночи. Никого не боятся. Остановились на платной шестипалое ой трассе и вывалила этот мусор. Но они не учли, что там везде камеры", — рассказал Иванов.

По его словам, представители руководства этих компаний получили серьезные иски.

"А вы говорите, культура", — посетовал Иванов.

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