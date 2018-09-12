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Волонтеры марафона «ПонесЛось» обустроили экотропу в заповеднике «Столбы»
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Волонтеры марафона «ПонесЛось» обустроили экотропу в заповеднике «Столбы» 

РИА Новости + ещё 1 1 час назад
МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Более 60 добровольцев обустроили и облагородили в заповеднике «Столбы» экологическую тропу, а в фанпарке «Бобровый лог» высадили сад северных растений, сообщает пресс-служба Министерства природных ресурсов и экологии РФ.
"Ежегодно по этому маршруту от фанпарка до смотровой площадки заповедника проходит около 150 тыс. туристов, поэтому появление обустроенного пути было просто необходимо", — отметил директор заповедника «Столбы» Вячеслав Щербаков.
На одном из склонов «Бобрового лога» волонтеры высадили стелящиеся растения, способные перенести сибирские зимы: барбарис, можжевельник, тимьян, курильский чай и другие.
Сбор волонтеров проходил в рамках экологического слета «ПонесЛось» в Красноярске. В течение года команды волонтеров проводили акции, субботники и мастер-классы по экологичному образу жизни в своих городах: в Мурманской области (Мончегорск, Заполярный, Никель), Красноярском крае (Норильск, Дудинка, Красноярск), Москве и Чите.
За три года было организовано более 175 экологических акций различного масштаба. Так, в рамках марафона добровольцы организовали квест по благоустройству экотропы в Лапландском заповеднике (Мурманская область), изготовили синичники для Путоранского заповедника (Красноярский край), создали экопарк в подшефном детском доме и высадили «Пряный сад» в Битцевском лесу (Москва), создали сад из камней в Норильске, высадили более тысячи деревьев и кустарников и даже построили целый лекторий в городском парке Мончегорска.
"Многие рассматривают эковолонтерство просто как уборку мусора или посадку деревьев. А в марафоне «ПонесЛось» очень широкий спектр акций. Я надеюсь, что в нашей стране как можно больше людей узнают об уникальных заповедных территориях и об их роли", — отметила замдиректора по развитию АОН «ЭкоЦентр „Заповедники“ Елена Книжникова.
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