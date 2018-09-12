Волонтеры марафона «ПонесЛось» обустроили экотропу в заповеднике «Столбы»

"Ежегодно по этому маршруту от фанпарка до смотровой площадки заповедника проходит около 150 тыс. туристов, поэтому появление обустроенного пути было просто необходимо", — отметил директор заповедника «Столбы» Вячеслав Щербаков

На одном из склонов «Бобрового лога» волонтеры высадили стелящиеся растения, способные перенести сибирские зимы: барбарис, можжевельник, тимьян, курильский чай и другие.

Сбор волонтеров проходил в рамках экологического слета «ПонесЛось» в Красноярске. В течение года команды волонтеров проводили акции, субботники и мастер-классы по экологичному образу жизни в своих городах: в Мурманской области (Мончегорск, Заполярный, Никель), Красноярском крае (Норильск, Дудинка, Красноярск), Москве и Чите.

За три года было организовано более 175 экологических акций различного масштаба. Так, в рамках марафона добровольцы организовали квест по благоустройству экотропы в Лапландском заповеднике (Мурманская область), изготовили синичники для Путоранского заповедника (Красноярский край), создали экопарк в подшефном детском доме и высадили «Пряный сад» в Битцевском лесу (Москва), создали сад из камней в Норильске, высадили более тысячи деревьев и кустарников и даже построили целый лекторий в городском парке Мончегорска.

"Многие рассматривают эковолонтерство просто как уборку мусора или посадку деревьев. А в марафоне «ПонесЛось» очень широкий спектр акций. Я надеюсь, что в нашей стране как можно больше людей узнают об уникальных заповедных территориях и об их роли", — отметила замдиректора по развитию АОН «ЭкоЦентр „Заповедники“ Елена Книжникова.