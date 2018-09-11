Глава Минприроды РФ поддержал ограничение запуска гелиевых шаров на праздниках

Экологи обратились с просьбой к организаторам массовых мероприятий по всей России ограничить или вообще не использовать воздушные шары при проведении праздников, торжеств или мероприятий любого рода.

"Призываю организаторов мероприятий не использовать воздушные шары, ведь чтобы сплотить людей существует множество безопасных альтернатив — высадка деревьев, проведение субботников в лесу и на берегах рек и морей, что значительно улучшит экологическую обстановку в целом", — заявил директор государственного природного заповедника «Магаданский» Юрий Бережной.

Глава Минприроды Дмитрий Кобылкин согласен с мнением профессиональных экологов. По мнению министра, люди должны учиться оценивать и осознавать, могут или нет их действия в ближайшей или отдаленной перспективе причинить ущерб окружающей среде. Чиновник подчеркнул, что нередко безобидные на первый взгляд вещи трансформируются в итоге в проблемы глобального масштаба.

Как объяснили ученые, после падения воздушных шаров на землю или в воду, их латексные оболочки и полиэтиленовые веревки выделяют в окружающую среду токсичные вещества. Привлекая своим ярким видом рыб, птиц и млекопитающих, они становятся для них смертельным кормом. Кроме того, в обрывках веревок, привязанных к шарам, животные могут запутаться и погибнуть.

По словам заместителя директора по науке ФГБУ «Земля леопарда» им. Н. Н. Воронцова, Евгении Бисикаловой, экологи из разных стран мира все чаще фиксируют случаи гибели животных от съеденного ими латекса, полиэтилена и другого мусора антропогенного происхождения.

Руководители дальневосточных заповедников, основываясь на опыте своей работы, отмечают, что отходы от шаров могут оказаться в самых отдаленных частях планеты: шары, наполненные газом, легко преодолевают по воздуху расстояние в 80 км и более.

Директор Кроноцкого заповедника Петр Шпиленок рассказывает, что на подведомственных ему природоохранных землях из-за мусора уже много раз получали травмы или гибли тюлени, морские птицы и наземные млекопитающие. Особо резонансный случай произошел с лисом Злодей Злодеичем, превратившимся благодаря фоторепортажам Шпиленка в любимца тысяч людей во всем мире. Он умер, запутавшись в рыболовной сети, выброшенной на берег.

"Мы выступаем с призывом к организаторам массовых мероприятий по всей России отказаться от запуска в небо шаров — действия, ставшего в последнее время традиционным, но остающегося необдуманным и губительным для природы", — говорит Петр Шпиленок

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