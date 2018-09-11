РАН и Минприроды будут совместно исследовать ресурсы российской Арктики 

ВЛАДИВОСТОК, 11 сентября. /ТАСС/. Российская академия наук (РАН) и Министерство природных ресурсов и экологии России в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) подписали соглашение о совместном исследовании ресурсов Арктики, Антарктики и Мирового океана и совершенствовании государственной политики по ресурсному освоению российской Арктической зоны.
Документ подписали во вторник президент РАН Александр Сергеев и министр природных ресурсов и экологии России Дмитрий Кобылкин.
В соответствии с соглашением, партнеры намерены определить наиболее перспективные направления научных исследований по Арктической зоне, Минприроды в рамках сотрудничества будет принимать участие в конференциях, круглых столах и других мероприятиях РАН по данной теме, а также привлечет ученых РАН к обсуждению проектов правовых документов по Арктике.
Ученые академии получат возможность принимать участие в работе Коллегии Минприроды РФ, а также иных общественных и экспертных структур при министерстве. В свою очередь РАН дает возможность представителям министерства участвовать в работе президиума Академии и отделений РАН различного уровня.