В Подмосковье в рамках экологической акции планируют высадить более 1,5 млн деревьев

Более 1,5 млн деревьев планируют высадить в Подмосковье в рамках экологической акции «Наш лес. Посади свое дерево», сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Мероприятие пройдет 22 сентября. Центральной площадкой станет участок в Томилинском лесопарке, расположенный на границе Люберец и Раменского района неподалеку от деревни Островцы.

Посадка леса будет организована во всех 67 территориях Подмосковья. На землях лесного фонда подготовлено 117 площадок, на землях муниципалитетов — около 1,6 тыс.

В рамках акции будут высажены саженцы дубов, елей, сосен и лиственниц, а в муниципальных образованиях — цветущие и плодово-ягодные деревья и кустарники.

«В местах проведения посадок будет выдаваться необходимый инвентарь и посадочный материал. Участникам акции достаточно будет одеться по погоде и взять с собой резиновые сапоги», — следует из сообщения.

Ожидается, что в акции примут участие порядка 200 тыс. человек, добавили в министерстве.