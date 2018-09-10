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Титановый завод Армянска выплатит 736 млн за вред экологии
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Титановый завод Армянска выплатит 736 млн за вред экологии 

Авторадио 4 часа назад
Завод, отравляющий воздух в Крыму и соседних областях, обязали выплатить 736,9 млн рублей штрафа за загрязнение окружающей среды. Производство на «Крымском титане» приостановлено. Росприроднадзор установил, что в финальной стадии производства предприятие сливает свои жидкие промышленные отходы в кислотонакопитель. Еще в пятницу глава Крыма Сергей Аксенов заявил о найденном решении экологической проблемы: из Каркинитского залива начнется переброска морской воды в накопитель. В дальнейшем, уточнил Аксенов, кислотонакопитель завода должен превратиться в «нормальный водоем», а само предприятие будет модернизировано.
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