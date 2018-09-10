С «Крымского титана» взыщут более 700 млн рублей за порчу экологии

"Арбитражный суд Республики Крым принял решение отказать филиалу ООО «Титановые инвестиции» в удовлетворении заявления о признании незаконным требования о доначислении и довнесении в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации платы за негативное воздействие", — сообщили в Росприроднадзоре.

Отмечается, что в рамках определения штрафа за негативное воздействие на окружающую среду было установлено, что основными видами отходов, о которых идет речь, являются жидкие промышленные отходы в кислотонакопителе.

Ранее сообщалось, что завод «Крымский титан» полностью остановил производство.