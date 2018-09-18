Ещё
Активисты ОНФ собрали 700 тонн мусора в ходе «Генеральной уборки страны»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Кремль отреагировал на крушение российского Ил-20
Кремль отреагировал на крушение российского Ил-20

Активисты ОНФ собрали 700 тонн мусора в ходе «Генеральной уборки страны» 

РИА Новости + ещё 124 24 минуты назад
Фото: Уральский меридиан
МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Представители проекта Общероссийского народного фронта в ходе всероссийской акции «Генеральная уборка страны», которая прошла 15 сентября во всех регионах России, собрали около 700 т отходов, говорится в сообщении на портале ОНФ.
"Всего в мероприятии приняло участие более 150 тыс. граждан, большинство из них — представители молодежи. Во всех 85 регионах было ликвидировано более 1000 свалок и собрано около 700 тонн отходов, которые были отправлены на переработку", — отметил координатор проекта ОНФ «Генеральная уборка» Дмитрий Миронов.
Самыми активными регионами стали Саратовская область (20 тыс. человек), Омская область (10,5 тыс. человек), Курганская область (3 тыс. человек), Хабаровский край (2,3 тыс. человек). Пятое место поделили Кемеровская область и Республика Хакасия — в каждом регионе в акции приняло участие около 2 тысяч человек.
В целом ряде регионов экологические акции прошли с использованием различных молодежных форматов. Так, в Белгородской области в рамках акции был проведен турнир по сбору мусора во время пробежки, так называемому плоггингу. Команде-победителю удалось собрать и рассортировать около 88 кг мусора. Всего команды в ходе соревнования собрали и рассортировали более 250 кг мусора. В Красноярском крае в рамке акции был организован товарищеский матч по футболу. В самарском парке «Дружба» во время проведения акции работал «экомобиль» по сбору бытовых отходов. Жители города смогли сдать отработанные люминесцентные и энергосберегающие лампы, градусники, батарейки, стекло, ПЭТ-бутылки, пластик и макулатуру. Все опасные отходы специалисты принимали у населения бесплатно.
Последние новости
Стало известно, по чьей вине был сбит российский Ил-20 "Меня продали за 15 марок". Как жили люди, угнанные немцами из СССР Катастрофа "хайли лайкли". Москва сломала оружие информационной войны
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Минута до атаки»: Израиль уведомил РФ об операции308
Россия назвала виновных в трагедии с Ил-20714
На борту Ил-20 произошел «критический инцидент»372
«Опять дауна родите»: Бледанс унизили на шоу Малахова8
Кремль отреагировал на крушение российского Ил-2085
Видео
00:28
Медведев назначил нового пресс-секретаря
Политика
00:37
США отказались от обвинений РФ в новом отравлении
США В мире
00:38
В МИД ответили на обвинения в убийстве брата Ким Чен Ына
Политика
02:28
Кремль отреагировал на крушение российского Ил-20
Политика Общество
00:59
Соловьев раскрыл причину нашумевшей ссоры
Общество
01:47
«Минута до атаки»: Израиль уведомил РФ об операции
Армия Ближний Восток
00:33
СК выложил видео нападения на полицейских с топором
Происшествия
02:37
На борту Ил-20 произошел «критический инцидент»
Армия
02:17
Россия назвала виновных в трагедии с Ил-20
Армия Ближний Восток
05:43
Ход ракетой: что Россия узнала о сбитом «Боинге»
Происшествия Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение