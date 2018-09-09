Завод «Крымский титан» в Армянске полностью остановил производство

В конце августа из-за выброса загрязняющего вещества с кислотонакопителя завода весь город Армянск покрылся липким налетом с желтым оттенком. 4 сентября специалисты зафиксировали превышение предельно допустимой концентрации сернистого ангидрида в воздухе. Расположенный рядом химический завод «Крымский титан» было решено остановить, остановка проводилась постепенно.

«Последняя печь остановлена днем в воскресенье», — сказал Шеремет. По его словам, завод возобновит работу только после проведения модернизации и инвентаризации технологического процесса производства.