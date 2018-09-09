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Завод «Крымский титан» в Армянске полностью остановил производство
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Завод «Крымский титан» в Армянске полностью остановил производство 

BFM.RU + ещё 1 2 часа назад
Фото: РИА Новости Крым
Завод «Крымский титан», который стал причиной химического выброса на севере Крыма, полностью остановлен, сообщил РИА Новости депутат Госдумы РФ от региона Михаил Шеремет.
В конце августа из-за выброса загрязняющего вещества с кислотонакопителя завода весь город Армянск покрылся липким налетом с желтым оттенком. 4 сентября специалисты зафиксировали превышение предельно допустимой концентрации сернистого ангидрида в воздухе. Расположенный рядом химический завод «Крымский титан» было решено остановить, остановка проводилась постепенно.
«Последняя печь остановлена днем в воскресенье», — сказал Шеремет. По его словам, завод возобновит работу только после проведения модернизации и инвентаризации технологического процесса производства.
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