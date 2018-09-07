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Экологи расширят особо охраняемую территорию дворца Ольденбургских под Воронежем
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Экологи расширят особо охраняемую территорию дворца Ольденбургских под Воронежем 

Вести Воронеж 1 час назад
Фото: Вести Воронеж
В неё войдут земли, граничащие с парковой зоной. Власти объявили поиск подрядчика для расширения особо охраняемой природной территории (ООПТ) дворца Ольденбургских в Рамони. Речь идёт о комплексном экологическом обследовании и установлении границ земельного участка, прилегающего к Верхнему и Нижнему парку, следует из материалов сайта госзакупок. Работы обойдутся в 200 тыс. рублей. Из документов следует, что землю, граничащую с парковой зоной, сначала обследуют. После ей придадут статус ООПТ и включат её в уже существующую особо охраняемую территорию дворца Ольденбургских. Для этого подрядчику предстоит провести полевые работы на земельном участке площадью 0,837 га, собрать сведения в рамках комплексного экологического обследования и установления границ ООПТ и её охранной зоны. После нужно будет выполнить камеральные работы: обработать комплексные полевые исследования, подготовить картографический материал и составить отчёт. Заказчиком выступил областной департамент природных ресурсов и экологии. Все работы необходимо завершить к 1 ноября 2018 года. Справка Верхнему и Нижнему парку дворцового комплекса Ольденбургских присвоили статус особо охраняемой природной территории областного значения в январе 2016 года. Парковая зона расположена в рабочем посёлка Рамонь. Её общая площадь составляет 6,1 га. Особый статус парковой зоне присвоили для сохранения объектов природного и культурного наследия, использования их в рекреационных целях и сохранения природно-культурного ландшафта в естественном состоянии. Теперь на территории ООПТ запрещены сплошная рубка деревьев и кустарников, все виды охоты, заготовка лекарственных растений, строительные работы, не связанные с реконструкцией дворцового комплекса. Дарья Крымова
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