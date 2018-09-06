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В деревне Старая «накрыли» виновников незаконной свалки
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В деревне Старая «накрыли» виновников незаконной свалки 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Очередной совместный рейд по незаконным свалкам Всеволожского района организовали специалисты комитета государственного экологического надзора Ленобласти. Только на тот раз они сделали это, объединившись с сотрудниками Управления федеральной миграционной службы РФ (УФМС) по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Явные нарушения природоохранного законодательства они обнаружили в деревне Старая, где незаконно сжигаются отходы. Выяснилось, что для этого нарушители используют печи кустарного производства.
Заодно проверяющие выловили мигрантов без необходимых для законного пребывания на территории России документов.
«В большинстве случаев работники незаконных свалок и водители мусоровозов — нелегальные мигранты, — прокомментировал итоги рейда глава комитета государственного экологического надзора Михаил Козьминых. — Этот рейд — один из первых, проведенных совместно с сотрудниками миграционной службы».
Чиновник обещает, что в дальнейшем такие рейды станут обычным делом. Причем наказывать нарушителей будут, как за незаконное размещение и сжигание отходов, так и за пребывание в стране нелегалов.
«Как правило, к нарушителям применяются административные меры взыскания, практикуется изъятие строительной и грузовой техники, — комментирует ситуацию петербургский юрист Григорий Павлов. — По ст. 8.2. Кодекса об административных правонарушениях РФ (несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при сборе, накоплении, использовании, обезвреживании, транспортировании, размещении и ином обращении с отходами производства и потребления, веществами, разрушающими озоновый слой, или иными опасными веществами) влечет наложение административного штрафа для граждан: от одной тысячи до 2 тыс. рублей; на должностных лиц — от 10 до 30 тыс. рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица — от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей или административное приостановление деятельности от 40 до 90 суток; на юридических лиц — от 100 до 250 тыс. рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток».
Как ранее сообщал ФедералПресс, несанкционированные свалки занимают на территории Ленинградской области более 500 кубометров, а свалка начинается с 0,5 кубометров мусора (данные Северо-Западной межрегиональной общественной экологической организации «Зеленый Крест»). Причем на одного областного и петербургского жителя ежедневно приходится примерно килограмм бытовых отходов.
Рядовая петербургская семья из трех человек ежегодно производит 900 кг бытового мусора. Только на помойки возле домов петербуржцы ежегодно выбрасывают 2 млн тонн мусора, и еще полмиллиона добавляют магазины, предприятия общественного питания и офисы. Абсолютнота же тенденция наблюдается в области.
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