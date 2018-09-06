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В Общественной палате прошел Всероссийский экологический форум
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В Общественной палате прошел Всероссийский экологический форум 

РИА Новости 18 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. В Общественной палате РФ на пятом Всероссийском экологическом форуме представители органов власти, коммерческих компаний и социально ориентированных НКО обсудили механизмы взаимодействия бизнеса, государства и общества в процессах защиты окружающей среды, говорится в сообщении на портале ОП РФ.
"Сегодня мы все вместе должны выработать общие ценности для нового экологичного стиля жизни, где не будет свалок и выбросов в атмосферу, где будет прекращено бесцельное истребление природных ресурсов, а вместо этого будет налажена система вовлечения отходов во вторичный оборот", ‒ заявила председатель комиссии ОП РФ по экологии и охране окружающей среды Альбина Дударева.
Эксперты обсудили варианты совместной работы в реализации программ по усилению ответственности производителей и потребителей за сохранение природных ресурсов.
"Ресурсосбережение сегодня выступает основой устойчивого развития и системообразующим фактором экономического роста страны", ‒ заявила заместитель председателя комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Ирина Гехт. Она подчеркнула, что ресурсосбережение невозможно без активного участия бизнеса, некоммерческих организаций и общества.
"Только объединив усилия, мы сможем добиться результатов в обеспечении экологической устойчивости и экономического роста", ‒ подытожила Гехт.
По итогам форума Общественная палата РФ в ближайшее время подготовит рекомендации для органов исполнительной и законодательной власти.
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