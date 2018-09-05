Пресс‑конференция министра экологии Подмосковья пройдет в РИАМО 6 сентября

В четверг, 6 сентября, в 12-00 в пресс-центре Регионального информационного агентства Московской области (РИАМО) состоится пресс-конференция, посвященная выходу в свет новой части экологических сказок серии «Хранимиры» — «Просим защиты».

В пресс-конференции примут участие:

Проект «Хранимиры» стартовал в Московской области в Год экологии по инициативе министерства экологии и природопользования региона.

Сказки издаются в двух сериях: для дошкольного и младшего школьного возраста. Серия, рассчитанная на младший школьный возраст, передана в школьные библиотеки, серия для дошколят — в детские сады. Министерство образования Московской области одобрило книги для использования в качестве дополнительной литературы для чтения и обсуждения в рамках дополнительной программы экологического направления.

Пресс-центр РИАМО находится по адресу: г. Москва, улица 5-ая Магистральная, д. 3, стр. 1 (м. Полежаевская, м. Хорошевская)

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