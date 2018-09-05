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Стало известно, кто травил омичей летом
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Стало известно, кто травил омичей летом 

Омск Здесь + ещё 1 1 час назад
Фото: Омск Здесь
Росприроднадзор по Омской области назвал предприятия, которые загрязняли воздух в июле. С жалобой на усилившуюся загазованность омичи обратились в общественную организацию «Гражданский патруль». По их словам, с утра 17 июля начались выбросы в атмосферу неких газов. На следующий день неприятный запах усилился. По телефону горячей линии Минприроды Омской области, куда необходимо сообщить о выбросах, никто не отвечал.
В Росприроднадзоре общественникам сообщили, что химические предприятия города работали с нарушениями.
— Были проверены предприятия, подлежащие федеральному государственному экологическому надзору, работающие в промзоне Омска. Были проверены ООО ПК «Химпром», ПАО «Омский каучук», АО «Газпромнефть-ОНПЗ», АО «Первая Грузовая Компания». Были выявлены нарушения требований законодательства об охране атмосферного воздуха. Указанные компании будут привлечены к административной ответственности, им выданы предписания об устранении нарушений, — сообщил общественникам и. о. заместителя начальника департамента Росприроднадзора Игорь Костюков.
Напомним, что ранее областные власти заявляли о выбросах только на «Химпроме».
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