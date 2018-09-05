«Город первых» навел порядок в лесу после обращения первоуральца

Активисты общественного движения «Город первых» провели уборку лесной зоны около лыжной трассы «Бодрость» после того, как на многочисленные свалки в организацию пожаловался один из жителей Первоуральска

«Очистка лесополосы от мусора проведена по обращению местного жителя, который с детства знает эти места. Мы рады, что благодаря развитию нашего движения люди становятся неравнодушными к экологическим проблемам. Уверен, что совместными усилиями мы сможем их решить, — рассказал журналисту «ФедералПресс» координатор общественного движения «Город первых» Евгений Крылов

Уборка территории прошла в два этапа: сначала волонтеры самостоятельно очистили туристические тропы в лесной зоне, а затем с помощью спецтехники Первоуральского новотрубного завода уничтожили большие свалки на территории комплекса.