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«Город первых» навел порядок в лесу после обращения первоуральца
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«Город первых» навел порядок в лесу после обращения первоуральца 

РИА «ФедералПресс» 22 минуты назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Активисты общественного движения «Город первых» провели уборку лесной зоны около лыжной трассы «Бодрость» после того, как на многочисленные свалки в организацию пожаловался один из жителей Первоуральска.
«Очистка лесополосы от мусора проведена по обращению местного жителя, который с детства знает эти места. Мы рады, что благодаря развитию нашего движения люди становятся неравнодушными к экологическим проблемам. Уверен, что совместными усилиями мы сможем их решить, — рассказал журналисту «ФедералПресс» координатор общественного движения «Город первых» Евгений Крылов.
Уборка территории прошла в два этапа: сначала волонтеры самостоятельно очистили туристические тропы в лесной зоне, а затем с помощью спецтехники Первоуральского новотрубного завода уничтожили большие свалки на территории комплекса.
Напомним, «Город первых» был создан несколько месяцев назад по инициативе ПНТЗ (входит в Группу ЧТПЗ) с целью улучшить экологическую ситуацию в Первоуральске и сохраните его окружающую среду. За прошедшее лето волонтерское движение провело 10 экологических акций, в которых приняли участие более 300 человек.
Фото: ФедералПресс / Евгений Поторочин
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