Минприроды выступило против воздушных шаров

«С ростом экологической сознательности пришло время пересмотреть некоторые, на первый взгляд, безобидные привычки. Важно, чтобы люди понимали, какой урон могут оказать наши действия. Казалось бы, речь о малой проблеме, но она со временем создает глобальную», — сказал Кобылкин. Таким образом он поддержал инициативу об ограничении массового запуска воздушных шариков, которую озвучило руководство дальневосточных заповедников, национальных парков и особо охраняемых природных территорий в преддверии Восточного экономического форума.

По данным Минприроды, традиция запуска шаров способствует ухудшению экологической ситуации в мире. Наиболее часто такие отходы наносят вред морским животным, обитающим в том числе на заповедных территориях.