Ещё
Минприроды выступило против воздушных шаров
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Минприроды выступило против воздушных шаров 

BFM.RU + ещё 2 1 час назад
Фото: СибДепо
Запуск воздушных шаров может стать глобальной проблемой и нанести урон экологии. Об этом заявил глава Минприроды РФ Дмитрий Кобылкин, передает ТАСС.
«С ростом экологической сознательности пришло время пересмотреть некоторые, на первый взгляд, безобидные привычки. Важно, чтобы люди понимали, какой урон могут оказать наши действия. Казалось бы, речь о малой проблеме, но она со временем создает глобальную», — сказал Кобылкин. Таким образом он поддержал инициативу об ограничении массового запуска воздушных шариков, которую озвучило руководство дальневосточных заповедников, национальных парков и особо охраняемых природных территорий в преддверии Восточного экономического форума.
По данным Минприроды, традиция запуска шаров способствует ухудшению экологической ситуации в мире. Наиболее часто такие отходы наносят вред морским животным, обитающим в том числе на заповедных территориях.
BFM.RU: последние новости
Полиция Лондона заявила о новой химической атаке Бывший премьер ДНР: Трапезников занимает должность врио главы республики по праву Япония заявила протест России из-за мероприятий на Курилах в честь окончания войны
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Захарченко убил Чебурашка494
В Лондоне произошла новая атака ядом146
Россия бомбит Идлиб963
Россия разнесла ЕС и другие события дня20
Найден виновник ЧП на МКС410
Видео
00:47
Прилепин назвал убийц Захарченко
Происшествия В мире
00:31
«Всё решали секунды»
Происшествия Статьи
00:38
Вайкуле приготовили ловушку в Крыму
Шоу-бизнес
00:57
Соловьев раскрыл «страшную тайну» своего кителя
Общество Другое
04:12
Эксперты усомнились в версиях убийства Захарченко
Происшествия Статьи
01:38
Россияне предпочли Сочи Турции
Общество
00:54
Дырка в «Союзе»: почему деградирует космическая отрасль РФ
Наука и техника Войска
00:33
В Индии разбился МиГ-27
Происшествия Азия
01:49
Порошенко внес закон о приветствии «Слава Украине»
В мире Армия
03:31
Школьникам подарили дневники с неправильным гербом РФ
Общество Криминал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение