Ещё
Ростов попал в рейтинг самых дурно пахнущих городов России
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Ростов попал в рейтинг самых дурно пахнущих городов России 

161.ru 2 часа назад
Фото: 161.ru
Одной из главных причин плохого запаха в городе является нарушение техники хранения отходов на полигонах
Пять городов Ростовской области попали в рейтинг городов с наиболее загрязненной атмосферой. В их числе оказалась и донская столица. Список из 150 городов опубликовал один из ресурсов по продаже недвижимости. Ростов оказался примерно в середине списка — его разместили на 93 строчке. Кроме него туда попали Таганрог (24 место), Новошахтинск (26 место), Волгодонск (27 место) и Шахты (30 место). К слову, первое, второе и третье места ушли соответственно Волокаламску, Клину и Балашихе. — На вопрос «вас беспокоит рядом с домом запах и загрязнение воздуха от свалки или мусоросжигательного завода» ответил 61 531 человек, — говорится в описании исследования. По количеству ответивших положительно жителей и определялось место каждого города в рейтинге. Самыми наименее загрязненными оказались Тюмень, Геленджик и Владимир. Мы обратились за комментарием к координатору проекта Общественного народного фронта «Генеральная уборка» Алексею Мирошниченко. По его мнению, список был составлен, чтоб чтоб привлечь внимание к загрязнению воздуха в целом. Основными источниками загрязнения воздуха он назвал свалки и сточные воды. — Например, вчера снова горел таганрогский полигон. Туда же — нарушение технологии хранения отходов, недостаточная очистка сточных вод. Есть проблема очищения Темерника в Суворовском. Владельцы садовых участков жалуются, что нечем дышать и что основные сбросы в реку происходят ночью, — рассказал Мирошниченко. Решением проблемы может стать постоянный контроль со стороны надзорных органов и использование современных технологий. — Можно на предприятиях установить специальные датчики. Информация с них должна поступать, например, Росприроднадзору. Если произойдет какой-то выброс, то эта организация сможет сразу отреагировать. Важна оперативность, — заключил Мирошниченко. В августе стало известно, что в Левенцовском районе Ростова построят мусороперерабатывающий завод. Это стало причиной протестов жителей микрорайона.
161.ru: последние новости
Власти Ростовской области рассказали, когда уберут мусорный полигон на Западном Ростовчане протестуют против мусороперерабатывающего завода: подробности в режиме онлайн Убили и изнасиловали: тело 23-летней ростовчанки обнаружили рядом с монастырем
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Порошенко решил наказать Россию за Азовское море241
Почему охрана Захарченко оказалась бессильна225
Россия разнесла ЕС за реакцию на гибель Захарченко495
Краско бросил 27-летнюю жену из-за нехватки секса52
Школьникам подарили дневники с неправильным гербом РФ113
Видео
00:47
Прилепин назвал убийц Захарченко
Происшествия В мире
00:31
«Всё решали секунды»
Происшествия Статьи
00:38
Вайкуле приготовили ловушку в Крыму
Шоу-бизнес
00:57
Соловьев раскрыл «страшную тайну» своего кителя
Общество Другое
04:12
Эксперты усомнились в версиях убийства Захарченко
Происшествия Статьи
00:54
Дырка в «Союзе»: почему деградирует космическая отрасль РФ
Наука и техника Войска
00:33
В Индии разбился МиГ-27
Происшествия Армия
01:49
Порошенко внес закон о приветствии «Слава Украине»
В мире Армия
03:31
Школьникам подарили дневники с неправильным гербом РФ
Общество Криминал
13:15
Путин засекретил данные о внештатных разведчиках
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение