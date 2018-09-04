Ростов попал в рейтинг самых дурно пахнущих городов России 

Одной из главных причин плохого запаха в городе является нарушение техники хранения отходов на полигонах
Пять городов Ростовской области попали в рейтинг городов с наиболее загрязненной атмосферой. В их числе оказалась и донская столица. Список из 150 городов опубликовал один из ресурсов по продаже недвижимости. Ростов оказался примерно в середине списка — его разместили на 93 строчке. Кроме него туда попали Таганрог (24 место), Новошахтинск (26 место), Волгодонск (27 место) и Шахты (30 место). К слову, первое, второе и третье места ушли соответственно Волокаламску, Клину и Балашихе. — На вопрос «вас беспокоит рядом с домом запах и загрязнение воздуха от свалки или мусоросжигательного завода» ответил 61 531 человек, — говорится в описании исследования. По количеству ответивших положительно жителей и определялось место каждого города в рейтинге. Самыми наименее загрязненными оказались Тюмень, Геленджик и Владимир. Мы обратились за комментарием к координатору проекта Общественного народного фронта «Генеральная уборка» Алексею Мирошниченко. По его мнению, список был составлен, чтоб чтоб привлечь внимание к загрязнению воздуха в целом. Основными источниками загрязнения воздуха он назвал свалки и сточные воды. — Например, вчера снова горел таганрогский полигон. Туда же — нарушение технологии хранения отходов, недостаточная очистка сточных вод. Есть проблема очищения Темерника в Суворовском. Владельцы садовых участков жалуются, что нечем дышать и что основные сбросы в реку происходят ночью, — рассказал Мирошниченко. Решением проблемы может стать постоянный контроль со стороны надзорных органов и использование современных технологий. — Можно на предприятиях установить специальные датчики. Информация с них должна поступать, например, Росприроднадзору. Если произойдет какой-то выброс, то эта организация сможет сразу отреагировать. Важна оперативность, — заключил Мирошниченко. В августе стало известно, что в Левенцовском районе Ростова построят мусороперерабатывающий завод. Это стало причиной протестов жителей микрорайона.