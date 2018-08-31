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Как устроить раздельный сбор мусора в своем дворе
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Как устроить раздельный сбор мусора в своем дворе 

ТАСС 47 минут назад
Фото: ТАСС
Прошлым летом бывший в то время министром природных ресурсов и экологии России Сергей Донской сказал, что в 2014 году образовался почти 71 млн т твердых коммунальных отходов, то есть всего того, что остается от людей, а не производства. Это около 500 кг мусора с каждого россиянина, из которых не переработали даже десятую часть: почти все сжигается или сваливается на полигонах.
Решить эту проблему — а еще сэкономить и даже немного заработать — помог бы раздельный сбор мусора. Российское законодательство не обязывает сортировать и перерабатывать отходы, но разрешает это делать. Кое-какие подвижки в этой области уже произошли: во многих дворах стоят специальные контейнеры, и появляются компании, которые производят из мусора полезные материалы. Желающих сдавать вторсырье наверняка еще больше, но мало кто знает, как наладить раздельный сбор мусора рядом со своим домом. Вот пошаговая инструкция.
Марат Кузаев
Статья подготовлена по материалам проекта «Люди вместе — мусор раздельно!»
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