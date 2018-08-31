Около 200 тыс. человек посетят акцию «Наш лес. Посади свое дерево» в Подмосковье

Подмосковье 22 сентября пройдет ежегодная экологическая акция, на которой все желающие смогут посадить дерево, ожидается, что акцию посетят порядка 200 жителей региона, говорится в сообщении пресс-службы комитета лесного хозяйства Московской области.

Александр Чупраков. «В рамках предстоящей акции «Наш лес. Посади свое дерево» почти на 1,7 тысячи участках площадью более 750 гектар посадят порядка 1,5 миллионов деревьев. Мы ожидаем, что в акции примут участие около 200 тысяч человек», — сказал заместитель председателя правительства Московской области

Он добавил, что ежегодные акции по посадке деревьев — это не только вклад в лесовосстановление и озеленение Подмосковья, но и воспитание бережного отношения к лесу.

Председатель комитета лесного хозяйства Московской области Иван Советников сообщил, что центральной площадкой в Подмосковье в этом году станет лесной участок в городском округе Люберцы вблизи деревни Островцы Раменского района.

«Здесь мы ожидаем свыше 6,5 тысяч участников акции, которые посадят 160 тысяч различных деревьев — елей, сосен, лиственниц», — добавил Советников.

Для всех желающих принять участие в акции уже подготовлены сеянцы, саженцы и посадочный инвентарь. Специалисты лесного хозяйства научат, как правильно сажать деревья. Выбрать свою площадку можно на сайте акции посадисвоедерево.рф.