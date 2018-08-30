Урдома ищет ответы: почему экологической госэкспертизы в Шиесе пока не было

Строительство предприятия не может начинаться без экологической госэкспертизы. Какие тогда работы уже ведутся на Шиесе?

Противники строительства полигона для мусора из Москвы на станции Шиес написали за все это время немало писем, одно из них — в Росприроднадзор. Федеральная служба объяснила, что государственной экологической экспертизы не было, потому что пока что никто не прислал им проект запланированного предприятия. Однако если строительство объекта там уже идет, — это прямое нарушение законодательства.

Жители Ленского района за всю историю разбирательств подготовили обращения в 21 инстанцию и собрали более 4600 подписей против свалки. Один из таких адресатов — Росприроднадзор. На днях они получили ответ. Федеральная служба по надзору в сфере природопользования рассмотрела обращение жителей Архангельской области и пояснила, что любые работы с мусором на станции Шиес должны быть утверждены местным правительством в территориальной схеме обращения с отходами. На данный момент, как сообщает ведомство, проектную документацию на государственную экологическую экспертизу никто не присылал. Росприроднадзор готов начать проверку, как только получит проектные документы от исполнительной власти Архангельской области.

Экологическая экспертиза основывается на принципах гласности, — говорится также в документе, — с участием общественных организаций и учетом общественного мнения.

Сама государственная экспертиза проводится после массовых обсуждений планируемого объекта с гражанами и органами местного самоуправления. Именно в их полномочиях, как объясняют федералы, — организация общественных встреч, проведение опросов, референдумов среди населения, поскольку люди имеют право предлагать свои идеи о проведении общественной экологической экспертизы. Однако пока что массовые встречи проходят в Ленском районе только по инициативе самих людей и в формате митингов.

— Реализация объекта без положительного заключения государственной экологической экспертизы — это нарушение законодательства Российской Федерации об экологической экспертизе, — уточняет в письме Рамиль Низамов, заместитель руководителя Федеральной службы по надзору сфере природопользования.

Поэтому, как говорят местные жители, сейчас самое важное — выяснить, какие все-таки работы идут на территории станции Шиес, связаны ли они со строительством предприятия для мусора из столицы.

— За все это время мы написали столько писем в разные инстанции, — комментирует председатель совета депутатов муниципального образования Урдомское Александр Кравец . — В основном мы спрашиваем, что сейчас строится, но не можем получить ответ. В этом случае Росприроднадзор по-другому и не мог ответить, это вне его компетенции. Из своих официальных источников я знаю, для чего расширяют станцию, — это будет тупик, то есть разгрузочная площадка для приема упакованных твердых коммунальных отходов из Москвы. Пока что этот факт не подтвердили контрольно-надзорные органы, — они проводят проверки, и не могут ответить, для чего Богом забытую станцию развивать? При этом, насколько я знаю, мусор будут привозить, а предприятие появится не скоро, и все это будет просто складываться под открытым небом.

Сегодня, как сообщил редакции Александр Кравец, митинг против столичного мусора в Архангельской области пройдет в Коряжме, а недавно жители Ленского района протестовали в Урдоме.