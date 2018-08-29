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На берегу Волги обнаружили огромные нефтяные пятна. Что говорят власти
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На берегу Волги обнаружили огромные нефтяные пятна. Что говорят власти 

76.ru 1 час назад
Фото: 76.ru
Берег весь чёрный
В посёлке Константиновский Тутаевского района местные перепуганы — на берегу Волги они обнаружили большие маслянистые чёрные пятна. Непонятной пленкой покрыты камни и песок у воды.
Жители район сразу решили — это утечка из кислогудронных прудов местного НПЗ. Эти пруды уже волновали людей, когда Тутаевский район чуть не оказался на грани экологической катастрофы.
— В этом месте река Печегда впадает в Волгу, выше по течению Печегды находятся гудроновые пруды, — говорят местные.
На место выехали специалисты департамента охраны окружающей среды. Взяли пробы, чтобы выяснить состав. И проверили те самые пруды.
Масляные пятна плывут по реке
— При обследовании береговой зоны в районе кислогудронных прудов НПЗ имени Менделеева утечек не выявлено, — рассказал директор департамента охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области Дмитрий Пеньков. — Проверка по данному факту будет продолжена совместно с региональным управлением Росприроднадзора. Выводы делать пока рано. Результаты анализов проб воды и грунта будут известны в течение 10 рабочих дней.
Экологи пока не берутся утверждать также, что пятно именно с прудов — говорят, это могут быть отходы с судна.
История с прудами перепугала жителей области, когда эти пруды начало подтапливать. В районе даже ввели режим ЧС.
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