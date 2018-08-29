На берегу Волги обнаружили огромные нефтяные пятна. Что говорят власти

Берег весь чёрный

В посёлке Константиновский Тутаевского района местные перепуганы — на берегу Волги они обнаружили большие маслянистые чёрные пятна. Непонятной пленкой покрыты камни и песок у воды.

Жители район сразу решили — это утечка из кислогудронных прудов местного НПЗ. Эти пруды уже волновали людей, когда Тутаевский район чуть не оказался на грани экологической катастрофы.

— В этом месте река Печегда впадает в Волгу, выше по течению Печегды находятся гудроновые пруды, — говорят местные.

На место выехали специалисты департамента охраны окружающей среды. Взяли пробы, чтобы выяснить состав. И проверили те самые пруды.

Масляные пятна плывут по реке

— При обследовании береговой зоны в районе кислогудронных прудов НПЗ имени Менделеева утечек не выявлено, — рассказал директор департамента охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области Дмитрий Пеньков . — Проверка по данному факту будет продолжена совместно с региональным управлением Росприроднадзора. Выводы делать пока рано. Результаты анализов проб воды и грунта будут известны в течение 10 рабочих дней.

Экологи пока не берутся утверждать также, что пятно именно с прудов — говорят, это могут быть отходы с судна.

История с прудами перепугала жителей области, когда эти пруды начало подтапливать. В районе даже ввели режим ЧС.