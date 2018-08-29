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В СКФО появится координационный совет по экологической безопасности
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В СКФО появится координационный совет по экологической безопасности 

РИА Новости 25 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. На первом межрегиональном совещании по вопросам экологической безопасности регионов Северо-Кавказского федерального округа заместитель полномочного представителя президента РФ в СКФО Максим Владимиров проинформировал участников рабочей встречи о планах по созданию межрегионального совещательного органа СКФО по исполнению мероприятий, обеспечивающих экологическую безопасность. Об этом сообщает пресс-служба Минприроды России.
Министр природных ресурсов Дмитрий Кобылкин одобрил инициативу и согласовал вхождение в совет СКФО представителей Минприроды России.
Сообщается, что с докладами об актуальном состоянии экологической политики на совещании выступили представители всех регионов СКФО, о контрольных и надзорных мероприятиях на проблемных объектах сообщил начальник департамента Росприроднадзора по СКФО Роман Саркисов.
Выводы и поручения по самым проблемным точкам регионов войдут в итоговый протокол. «Экология становится культурой не только среди промышленных предприятий, но и в обществе. Наши дети уже просят нас об этом, и нам надо показать пример этой культуры, начать меняться. Очевидно, что к предприятиям нужно предъявлять самые строгие экологические требования. Нельзя допустить ошибок прошлого. Программы ликвидации накопленного экологического ущерба должны быть в регионах, при этом нужно принять исчерпывающие меры по недопущению новых ущербов», — резюмировал глава министерства.
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