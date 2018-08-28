Зеленоградцев приглашают на экологические экскурсии и мероприятия

29 августа в 11.00 в вольерном комплексе «Дом лани» состоится экскурсия-квест «Знакомство с миром животных».

Участников ждет знакомство с главными обитателями вольерного комплекса — ланями европейскими, а также домашними животными и декоративными птицами в формате познавательного квеста. Мероприятие 6+. Записаться на экскурсию и получить дополнительную информацию можно по телефону 8 (499) 735-55-56.

В этот же день 29 августа в 16.00 в библиотеке №255 (корпус 1004, детское отделение) пройдет семейная экологическая игротека «Экологишка» с игровым занятием «Грибное лукошко».

Полное лукошко грибных знаний и тайн соберет «Экологишка» в августе. Для этого участники отправятся в особое царство живой природы — Царство грибов и познакомятся с многочисленным грибным народцем, разнообразными и причудливыми жителями грибного мира. Кто знает, может, они окажутся вполне дружелюбными и раскроют некоторые свои секреты? Поэтому не забываем захватить с собой лукошко! На занятие требуется предварительная запись по телефону 8 (499) 735-55-56 (отдел экологического просвещения и учета животных). Мероприятие 0+.

30 августа в 15.30 в вольерном комплексе «Дом лани» продолжатся экологические чтения «Сказки под сосной». В этот раз участники познакомятся с необычными лесными обитателями — героями сказок Марины Аромштам «Жил-был Шорох…» и «Желуденок». Справки по телефону 8 (499) 735-55-56 (отдел экологического просвещения и учета животных). Мероприятие 0+.

30 августа в 16.00 в «Доме лани» пройдет экологическая интерактивная программа «Вечер летучей мыши». К ежегодному природоохранному празднику Международной ночи летучих мышей «Мосприрода» подготовила увлекательные экологические мероприятия в московских парках. В Зеленограде участников ждет интерактивная программа, знакомящая с разнообразием рукокрылых обитателей природных территорий Москвы в формате познавательного квеста. Справки по телефону 8 (499) 735-55-56 (отдел экологического просвещения и учета животных). Мероприятие 6+.

30 августа в 19.00 сотрудники «Музея Зеленограда» приглашают жителей на экскурсию «Город-сад: прогулка по Зеленограду». Встреча на остановке «Парк Победы». Запись и справки по телефонам: 8 (499) 717-16-02 или 8 (929) 575-90-60. Вход свободный. Мероприятие 6+.