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В Первоуральске и Нижнем Тагиле обнаружены выбросы ядовитых газов
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В Первоуральске и Нижнем Тагиле обнаружены выбросы ядовитых газов 

Уральский меридиан 17 минут назад
Фото: Уральский меридиан
На Среднем Урале экологи зафиксировали очередной выброс в атмосферу ядовитых газов. Превышение показателей было зафиксировано в Первоуральске и Нижнем Тагиле.
В двух городах Свердловской области было зарегистрировано превышение предельно допустимой концентрации диоксида азота и диоксида серы, — сообщается на сайте Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области.
Так, 28 августа с 00:00 до 12:00 в Первоуральске в районе автоматических станций контроля на ул. Сакко и Ванцетти было зафиксировано превышение предельно допустимой концентрации оксида азота — 1,1 ПДКсс — и диоксида азота — 1,1 ПДКсс.
А 27 августа в Нижнем Тагиле станция на ул. Пархоменко зафиксировала превышение предельно допустимой концентрации по диоксиду серы в 1,2 раза.
При этом в других городах Свердловской области загрязнение атмосферного воздуха обнаружено не было.
Фото превью — Наталия Попова/Новая газета
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