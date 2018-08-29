В Первоуральске и Нижнем Тагиле обнаружены выбросы ядовитых газов

На Среднем Урале экологи зафиксировали очередной выброс в атмосферу ядовитых газов. Превышение показателей было зафиксировано в Первоуральске и Нижнем Тагиле.

В двух городах Свердловской области было зарегистрировано превышение предельно допустимой концентрации диоксида азота и диоксида серы, — сообщается на сайте Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области.

Так, 28 августа с 00:00 до 12:00 в Первоуральске в районе автоматических станций контроля на ул. Сакко и Ванцетти было зафиксировано превышение предельно допустимой концентрации оксида азота — 1,1 ПДКсс — и диоксида азота — 1,1 ПДКсс.

А 27 августа в Нижнем Тагиле станция на ул. Пархоменко зафиксировала превышение предельно допустимой концентрации по диоксиду серы в 1,2 раза.

При этом в других городах Свердловской области загрязнение атмосферного воздуха обнаружено не было.