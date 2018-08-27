Ещё подымят: суд о приостановке цеха ЧЭМК поставили на паузу из-за проблем со связью

Цех обжига электродов Челябинского электрометаллургического комбината, в котором Росприроднадзор зафиксировал превышение разрешённых выбросов вредных веществ, пока продолжит работу. 27 августа Калининский райсуд по просьбе представителя завода перенёс процесс о приостановке его деятельности. Об этом из зала суда передаёт журналист 74.ru.

Росприроднадзор нашёл незаконный источник выбросов в одном из цехов ЧЭМК

Протокол по части 2 статьи 8.21 Кодекса об административных правонарушениях (нарушение условий специального разрешения на выброс вредных веществ в атмосферный воздух) в отношении ЧЭМК поступил в Калининский райсуд 21 августа. Управление Росприроднадзора по Челябинской области требует приостановить работу оборудования в цехе обжига электродов на срок до 90 суток. По словам главного специалиста-эксперта отдела экологического надзора ведомства Виктора Мельникова, цех работал без разрешения на выбросы, при этом в нём обнаружили незаконный источник загрязнения.

Нарушения обнаружили во время внеплановой проверки на ЧЭМК в июне. Ранее руководитель регионального управления Росприродназора Виталий Курятников рассказал 74.ru, что по итогам визита силовиков комбинат стал фигурантом 12 административных дел. На предприятии нашли неучтённые источники выбросов и превышение предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ на них. Выбросы на предприятии шли в том числе через специальные духовые отверстия в цехах, минуя очистку. На одном из источников допустимая концентрация диоксида серы была превышена втрое.

Диоксид серы (сернистый газ, сернистый ангидрид, SO2) отличает резкий запах загорающейся спички. Основной источник выбросов — выхлопные газы и процесс сгорания промышленного топлива. Предельно допустимая концентрация (ПДК) в воздухе рабочей зоны — 10 мг/куб. м. Диоксид серы вызывает распад хлорофилла у растений и их гибель. В высоких концентрациях токсичен. Разрушает витамин B1. При отравлении у людей в зависимости от концентрации вызывает насморк, кашель, охриплость, першение в горле, удушье, расстройство речи, затруднение глотания, рвоту, острый отёк лёгких, гортани, бронхиты в острой и глубокой форме, у больных астмой — аллергию с возможным летальным исходом. При смешении с дождевыми или обычными каплями воды провоцирует выделение серной кислоты.

— Материалы в суд поступили по одному из протоколов — по части 2 статьи 8.21 КоАП, — уточнил Виктор Мельников , — но в них содержатся признаки правонарушения и по части первой этой же статьи (выброс вредных веществ в атмосферный воздух без специального разрешения). Она подразумевает наказание в виде частичной или полной приостановки деятельности. Речь о цехе обжига электродов ЧЭМК. Там есть непронормированный источник загрязнения и в целом нарушения как при выдаче разрешения на выбросы, так и при работе в отсутствие такого разрешения. Когда у предприятия закончилось действие разрешения [на выбросы], наши специалисты совместно с уральским Центром лабораторного анализа и техизмерений заходили в этот цех, и было подтверждено, что он работает.

Основной источник токсичного диоксида серы — выхлопные газы и процесс сгорания промышленного топлива

Интересы ЧЭМК в суде представлял начальник правового управления Александр Финтиктиков. Он попросил отложить заседание, чтобы ознакомиться с материалами дела, представить доказательства и выразить письменное мнение на ходатайство Росприроднадзора. Сегодняшний процесс для юриста стал сюрпризом. По его словам, о заседании он случайно узнал 24 августа.

— У нас есть практика смотреть на сайте суда еженедельно [заседания с участием ЧЭМК], — обратился к судье Александр Финтиктиков. — И мы обнаружили в пятницу на сайте Калининского райсуда назначенное заседание. Самого ходатайства мы даже не видели.

— Согласно материалам дела, вас извещали через факс 22 августа. Имеются сведения, что вами получена повестка в 14:25, — уточнила судья Наталья Андреева

— Мы не получали этот факс. И я не знаю, на наш ли номер он был направлен или на другой, — парировал представитель ЧЭМК. — А во-вторых, мы хотели бы спросить вообще о правомерности рассмотрения этого дела в суде. В соответствии с Кодексом об административных правонарушениях, оно должно рассматриваться должностным лицом [Росприроднадзора]. Частью 2 статьи 8.21 КоАП не предусмотрено приостановление деятельности, там только штраф. Это такой хитрый ход что ли — просить то, чего не предусматривает статья?

Найденный Росприроднадзором на ЧЭМК источник выбрасывал диоксид серы в три раза больше допустимого

Суд пошёл навстречу ответчику и перенёс заседание на 29 августа.

Руководство ЧЭМК пообещало 74.ru прокомментировать ситуацию с требованиями Росприроднадзора позже.

Кого ещё затронули экологические рейды

Весной руководитель управления Росприроднадзора Челябинской области Виталий Курятников анонсировал «каскад проверок» на предприятиях региона во втором полугодии.

После этого силовики нагрянули на несколько заводов. Три проверки за неделю прошли на предприятиях группы «Мечел» — ЧМК и «Мечел-Коксе».

29 мая сотрудники УФСБ по Челябинской области и управления Росприроднадзора проверили завод «Прогресс» и ещё ряд предприятий.

В июне экологический рейд прошёл на Магнитогорском меткомбинате, которым ранее руководил губернатор Борис Дубровский . Росприроднадзор пока не торопится комментировать его результаты.

Челябинские предприятия «Мечел» решили начать борьбу с вредными выбросами с экологического аудита, который промышленный гигант проведёт за свой счёт.

Тем временем Следственный комитет расследует два уголовных дела о нарушении правил обращения экологически опасных веществ и отходов. Их фигуранты — завод в Аше и Челябинский металлургический комбинат.

За вредные выбросы без спецразрешения суд оштрафовал Копейский машиностроительный завод.

Экологическая проблема в Челябинске уже вышла на федеральный уровень. Владимир Путин в послании Федеральному собранию упомянул челябинский смог в числе самых негативных примеров. 6 марта министр природных ресурсов и экологии России Сергей Донской посетил самые проблемные по загрязнению воздуха площадки в Челябинске. После этого он поручил Росприроднадзору перепроверить достоверность нормативов по выбросам в городе и разработать план действий по экологическому развитию региона.

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