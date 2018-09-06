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Второй климатический форум городов состоится в Москве
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Второй климатический форум городов состоится в Москве 

Обручевский меридиан + ещё 99 2 часа назад
Фото: Обручевский меридиан
Приглашенные спикеры расскажут посетителям об актуальных климатических инициативах и обсудят сценарии выхода из экологического кризиса, опираясь на успешные международные практики.
В рамках форума эксперты затронут такие темы как экологичное строительство и «зеленые» стандарты; энергоэффективность; экологическое образование и новые профессии в сфере устойчивого развития; благоустройство и озеленение; мониторинг и охрана окружающей среды; сохранение климатической стабильности в современном городе; ответственность и инициативы городского сообщества; экологические инвестиции. Гости мероприятия смогут услышать порядка 40 докладов и пообщаться со спикерами из 18 стран.
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