Второй климатический форум городов состоится в Москве

Приглашенные спикеры расскажут посетителям об актуальных климатических инициативах и обсудят сценарии выхода из экологического кризиса, опираясь на успешные международные практики.

В рамках форума эксперты затронут такие темы как экологичное строительство и «зеленые» стандарты; энергоэффективность; экологическое образование и новые профессии в сфере устойчивого развития; благоустройство и озеленение; мониторинг и охрана окружающей среды; сохранение климатической стабильности в современном городе; ответственность и инициативы городского сообщества; экологические инвестиции. Гости мероприятия смогут услышать порядка 40 докладов и пообщаться со спикерами из 18 стран.