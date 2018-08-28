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Защиту диких животных и экологический туризм обсудят на курорте «Роза Хутор» в Сочи
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Защиту диких животных и экологический туризм обсудят на курорте «Роза Хутор» в Сочи 

ТАСС + ещё 9 28 августа 2018
Фото: Вечерняя Москва
СОЧИ, 28 августа. /ТАСС/. Эксперты из разных стран в октябре обсудят на курорте «Роза Хутор» в Сочи вопросы защиты диких животных и развития экологического туризма. Об этом сообщили во вторник ТАСС в дирекции курорта.
"Сразу два глобальных мероприятия, посвященных защите природы, пройдут на нашей площадке в октябре", — сказал собеседник агентства. С 1 по 5 октября состоится 70-е заседание постоянного комитета Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения. В рамках мероприятия свыше 800 делегатов из 120 стран мира обсудят научные исследования и меры по сохранению редких видов животных и растений. Участники также рассмотрят наиболее эффективные инструменты противодействия незаконному обороту исчезающих видов флоры и фауны в мировом масштабе.
С 17 по 20 октября на курорте пройдет международная конференция «Экологический туризм: глобальный вызов и открытие России». В рамках мероприятия эксперты, представители бизнес-сообщества и власти из разных стран мира обсудят возможности и задачи, стоящие на пути устойчивого развития экотуризма в России, а также договорятся о дальнейшем сотрудничестве.
"Цивилизованный массовый рынок экологического туризма в сегодняшней России лишь начинает формироваться, возрождая прежние спортивно-туристские традиции", — пояснил представитель курорта. Он отметил, что вызовы, встающие перед индустрией, значимы для целого спектра сфер: государственного регулирования, туристских сервисов, охраны окружающей среды, технологий и просвещения.
"Мы стараемся вносить свой посильный вклад в сохранение популяции редких животных горного Причерноморья и развитие экологического туризма, и эти две темы неразделимо взаимосвязаны, развиваясь как туристический объект, мы должны делать это бережно, аккуратно сохраняя окружающую нас природу и хрупкое экологическое равновесие", — отметил директор по охране окружающей среды и устойчивому развитию «Розы Хутор» Дмитрий Колосов.
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