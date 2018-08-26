Власти проверили нефтяное озеро в Ярославле: результаты исследования

Вода на водоеме — в чёрных разводах

Ярославле специалисты устроили большую проверку нефтяного озера, которое обнаружили в черте города в конце недели. Обследовали водоём департамент охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области , Росприроднадзор и природоохранная прокуратура.

— Заболоченный водоем, который также пострадал от загрязнения нефтепродуктами, не имеет сообщения с другими водными объектами, возможность попадания загрязнения в них исключена, — рассказал после проверки директор департамента охраны окружающей среды и природопользования Дмитрий Пеньков

Специалисты прикинули — площадь загрязнения составляет более четырёх тысяч квадратных метров. Из водоёма взяли пробы. Будут смотреть состав. Параллельно выясняют, кто сливал нефтепродукты в озеро. Результаты проб озвучат через две недели.

Скандал с загрязнением водоёма разразился, когда экологи обнаружили — прямо в городе кто-то сливает опасные химикаты в озеро. Вокруг него даже почернели деревья.