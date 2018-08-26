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В Башкирии до конца года уберут 108 свалок
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В Башкирии до конца года уберут 108 свалок 

ufa1.ru 4 часа назад
Фото: ufa1.ru
По данным регионального отделения РГО больше всего свалок находится в пригороде Уфы. Более четырехсот.
Более сотни нелицеприятных свалок в республике собираются заменить на цивилизованные места для накопления отходов. В Башкирии будет три тысячи таких точек. Дело в том, что с 2019 года вся страна должна перейти на новую систему обращения с твёрдыми коммунальными отходами. Контроль и ответственность за разумное обращение с мусором полностью возьмет на себя Региональный оператор. Изменится цена вопроса, которую можно будет увидеть в коммунальной платежке, но только через 4-5 месяцев.
— Единый тариф на новую коммунальную услугу — обращение с ТКО — планируется установить в республике до конца года. Он будет включать в себя затраты по вывозу, сортировке, захоронению, обезвреживанию твёрдых коммунальных отходов, — отметил министр земельных и имущественных отношений региона Евгений Гурьев.
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