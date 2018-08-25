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Новокузнецкий завод «Русала» инвестирует 5 млрд рублей в экологические проекты
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Новокузнецкий завод «Русала» инвестирует 5 млрд рублей в экологические проекты 

ТАСС 1 час назад
НОВОКУЗНЕЦК /Кемеровская область/, 25 августа. /ТАСС/. Завод "Русала" в городке Новокузнецке Кемеровской области инвестирует 5 млрд рублей в экологические проекты за семь лет. Об этом сообщил журналистам управляющий директор АО «Русал Новокузнецк» Виктор Жирнаков.
"У нас есть программы технического развития, они полностью направлены на улучшение экологической деятельности. Этими программами предусмотрено строительство новых газоочистных установок и новых электролизеров К примеру, в этом году средства на модернизацию выделены и будут освоены в 1,5 раза выше, чем в прошлом году — они превысят 400 млн рублей. Для реализации программы на семь лет нам потребуется 5 млрд 29 млн рублей", — сказал Жирнаков.
Он пояснил, что программа позволит существенно улучшить экологическую ситуацию в городе и на 20% снизить валовые выбросы от завода в окружающую среду.
Отвечая на вопрос ТАСС о том, повлияют ли санкции на данные планы завода, Жирнаков назвал эти ограничения «форс-мажором». «Ситуация достаточно напряженная своей неопределенностью. Я уверен, что компания решит эти вопросы… Программы, которые задумали, будут выполнены», — сказал Жирнаков, отметив, что в настоящее время завод работает «без снижения объемов».
Со своей стороны, министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин подчеркнул, что программа будет выполнена. «Она будет выполнена независимо от санкций», — отметил он.
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