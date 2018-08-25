Ещё
Мирзиеев предложил объявить Приаралье зоной экологических инноваций
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Мирзиеев предложил объявить Приаралье зоной экологических инноваций 

Мир24 3 часа назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев предложил объявить Приаралье зоной экологических инноваций и технологий. С такой инициативой он выступил на заседании Совета глав государств-учредителей Международного фонда спасения Арала (МФСА) в Туркменистане. Текст его выступления опубликован в узбекских СМИ.
Мирзиеев призвал к «решительным и нестандартным мерам» для улучшения экологической ситуации в регионе.
«В этой связи предлагаю рассмотреть вопрос об объявлении Приаралья зоной экологических инноваций и технологий», — сказал он.
Эта инициатива, пояснил узбекистанский лидер, направлена на то, чтобы привлечь иностранные инвестиции в разработку и внедрение экологически чистых технологий, внедрить принципы «зеленой» экономики, экологически чистых, энерго— и водосберегающих технологий, предотвратить дальнейшее опустынивание и миграцию, развивать экотуризм.
Обсудить это он предложил на специальной конференции при поддержке ООН, Всемирного банка, Азиатского банка развития и Глобального экологического фонда.
Саммит глав государств-учредителей Фонда спасения Арала прошел накануне. В нем приняли участие лидеры Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Туркменистана.
ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИЧИТАЙ НАС В ЯНДЕКС. НОВОСТЯХ
Мир24: последние новости
ВЦИОМ: Большинство россиян довольны экологией в месте проживания Подпишись на экологию: в Москве пройдет Климатический форум городов России Найдено новое средство борьбы с глобальным потеплением
Комментарии  Ещё 7 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Появились страшные подробности насилия Хачатуряна178
Его называют главным вором России218
Поклонская сменила имидж и показала мужа24
Оружие «Прометея»: обороноспособность РФ усилится121
Поклонская сменила имидж и показала мужа13
Видео
00:58
Вор-неудачник нокаутировал напарника
Криминал
02:59
Меркель посмотрела в бинокль на «войска Путина»
В мире Армия
01:37
Миссию ОБСЕ пустили к экипажу «Механика Погодина»
В мире Другое
00:37
Украинцы скупают туры на Крымский мост
Общество Путешествия
05:35
«Циничные провокации»: Россия не советует США бить по Сирии
В мире Статьи
06:07
Заходи дорогая, гостем будешь: что увидела Меркель в бинокль
Кавказ Статьи
00:24
Порошенко опозорился на параде
В мире Украина
00:50
Солдаты послушали Порошенко и упали в обморок
Украина В мире
00:52
Стрельба по полицейским в Москве попала на видео
Происшествия
00:20
«Правозащитников нужно дифференцировать»
Политика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение