Мирзиеев предложил объявить Приаралье зоной экологических инноваций

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев предложил объявить Приаралье зоной экологических инноваций и технологий. С такой инициативой он выступил на заседании Совета глав государств-учредителей Международного фонда спасения Арала (МФСА) в Туркменистане . Текст его выступления опубликован в узбекских СМИ.

Мирзиеев призвал к «решительным и нестандартным мерам» для улучшения экологической ситуации в регионе.

«В этой связи предлагаю рассмотреть вопрос об объявлении Приаралья зоной экологических инноваций и технологий», — сказал он.

Эта инициатива, пояснил узбекистанский лидер, направлена на то, чтобы привлечь иностранные инвестиции в разработку и внедрение экологически чистых технологий, внедрить принципы «зеленой» экономики, экологически чистых, энерго— и водосберегающих технологий, предотвратить дальнейшее опустынивание и миграцию, развивать экотуризм.

Обсудить это он предложил на специальной конференции при поддержке ООН Всемирного банка , Азиатского банка развития и Глобального экологического фонда.

Кыргызстана, Саммит глав государств-учредителей Фонда спасения Арала прошел накануне. В нем приняли участие лидеры Узбекистана, Казахстана Таджикистана и Туркменистана.

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