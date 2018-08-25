Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев предложил объявить Приаралье зоной экологических инноваций и технологий. С такой инициативой он выступил на заседании Совета глав государств-учредителей Международного фонда спасения Арала (МФСА) в Туркменистане. Текст его выступления опубликован в узбекских СМИ.
Мирзиеев призвал к «решительным и нестандартным мерам» для улучшения экологической ситуации в регионе.
«В этой связи предлагаю рассмотреть вопрос об объявлении Приаралья зоной экологических инноваций и технологий», — сказал он.
Эта инициатива, пояснил узбекистанский лидер, направлена на то, чтобы привлечь иностранные инвестиции в разработку и внедрение экологически чистых технологий, внедрить принципы «зеленой» экономики, экологически чистых, энерго— и водосберегающих технологий, предотвратить дальнейшее опустынивание и миграцию, развивать экотуризм.
Обсудить это он предложил на специальной конференции при поддержке ООН, Всемирного банка, Азиатского банка развития и Глобального экологического фонда.
Саммит глав государств-учредителей Фонда спасения Арала прошел накануне. В нем приняли участие лидеры Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Туркменистана.
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