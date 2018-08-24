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В Советске появилась зелёная поляна на месте свалки
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В Советске появилась зелёная поляна на месте свалки 

Вести Калининград 2 часа назад
Фото: Вести Калининград
Особенность в том, что совсем недавно на этом месте был городской мусорный полигон. Жители много лет жаловались на удушливый запах в квартирах, и вот теперь власти готовят полигон к рекультивации.
Сложно представить, но еще 6 лет назад на этой огромной территории в 9 гектаров была городская свалка. Десятилетиями бытовой мусор сюда свозило со всего Советска. Сегодня о том, что здесь был полигон твердых бытовых отходов, напоминают лишь небольшие скопления мусора. В 2012 году городска свалка была закрыта, а горы мусора стихийно засыпаны тонким слоем грунта. Жители близлежащий домов до сих пор помнят зловонный запах в своих квартирах.
Наталья Ярцева, жительница г. Советска:
— Когда горела свалка был, просто кошмар, когда в нашу сторону, запах был отвратительный.
Сегодня здесь цветут полевые ромашки и васильки, прижилась яблоня. Но это лишь внешняя безмятежность, бывший полигон Советска по-прежнему остается зоной повышенной опасности.
Александр Ткачук, мастер МБУ «Благоустройство»:
— Проблемные моменты — это, прежде всего, пожарная безопасность, высыхает трава, идут поджоги и начинает все это дело гореть. В некоторых местах может произойти возгорание.
Так же бывшая городская свалка — источник загрязнения реки Узкая, притока Немана в бассейне Балтийского моря. Последствия имеют трансграничное воздействие. Поэтому и решать экологическую проблему городские власти решили совместно. В конце прошлого года стартовала программа приграничного сотрудничества Польша-Россия.
Николай Воищев, глава администрации г. Советска:
— Сейчас мы находимся в стадии завершения подготовки документов на участие в гранте. Они практически готовы. Когда будет подведен итог, тогда будем понимать, на какую сумму Советск будет рассчитывать, но, в любом случае, этих денег хватит для того, чтобы экологически безопасной частью города Советска.
Другими словами, территорию бывшей свалки ждет рекультивация. Напомним, сегодня бытовой мусор советчан вывозят на полигон Барсуковка, Неманского района.
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