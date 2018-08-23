Майкоп присоединится к всероссийской экологической акции «Зеленая Россия». 

По поручению главы Адыгеи Мурата Кумпилова, в столице республики 25 августа пройдет общегородской субботник по наведению санитарного порядка. Особый акцент будет сделан на очистке территорий от сорной растительности.
В акции чистоты примут участие трудовые коллективы предприятий и организаций, актив ТОС, молодежь. В ходе субботника планируется очистить от мусора и карантинных сорняков зеленые зоны, лесополосы, кюветы в городе и пригороде. Для вывоза собранных отходов будет привлекаться специальная техника.