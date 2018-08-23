Власти Кургана взяли на себя ответственность за экологию в городе

Накануне, 22 августа, состоялось первое после летних каникул заседание Курганской городской Думы . Одним из вопросов повестки дня стало утверждение Положения об организации мероприятий по охране окружающей среды в границах областного центра.

В соответствии с Положением, органы самоуправления Кургана теперь наделены полномочиями по разработке и принятии нормативных правовых актов по организации мероприятий по охране окружающей среды. Теперь муниципалитет может создавать особо охраняемые природные территории местного значения на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, проводить озеленение городских территорий, заниматься экологическим просвещением населения.

Как было отмечено в выступлении заместителя Руководителя Администрации Кургана, директора Департамента развития городского хозяйства Романа Сергеечева, представлявшего депутатам Положение, реализация этих полномочий позволит обеспечить экологическую безопасность курганцев, а также охранять и восстанавливать окружающую природную среду, в том числе, для благоприятных условий проживания горожан.