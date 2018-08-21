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Проверка опасной свалки в районе СКЗ официально завершена (Видео)
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Проверка опасной свалки в районе СКЗ официально завершена (Видео) 

Карельские вести 42 минуты назад
Специалисты Минприроды подтвердили серьезные нарушения природоохранного законодательства Поводом для проверки стал репортаж #Птзвидео с места событий. Наш корреспондент Александр Лычагин и петрозаводский общественник Сергей Ильин обнаружили в лесу у СКЗ огромное захоронение отходов камнеобработки и нефтепродуктов.
Опасения подтвердились. Проверяющие обнаружили в лесу многочисленные нарушения природоохранного законодательства.
По результатам осмотра факты, указанные в СМИ, подтвердились, а именно: на земельном участке допущен сброс жидких отходов камнеобработки (пульпы), и осуществлен слив жидких отходов неустановленного состава. На момент осмотра виновных лиц установить не удалось, —
сообщили в пресс-службе ведомства. Также в результате контрольно-надзорных мероприятий было установлено, что загаженный земельный участок относится к землям сельскохозяйственного назначения. Теперь этим вопросом будет заниматься Россельхознадзор. Как говорится, вот это поворот!.. По материалам: ptzgovorit.ru
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