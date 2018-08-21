Проверка опасной свалки в районе СКЗ официально завершена (Видео)

Специалисты Минприроды подтвердили серьезные нарушения природоохранного законодательства Поводом для проверки стал репортаж #Птзвидео с места событий. Наш корреспондент Александр Лычагин и петрозаводский общественник Сергей Ильин обнаружили в лесу у СКЗ огромное захоронение отходов камнеобработки и нефтепродуктов.

Опасения подтвердились. Проверяющие обнаружили в лесу многочисленные нарушения природоохранного законодательства.

По результатам осмотра факты, указанные в СМИ, подтвердились, а именно: на земельном участке допущен сброс жидких отходов камнеобработки (пульпы), и осуществлен слив жидких отходов неустановленного состава. На момент осмотра виновных лиц установить не удалось, —