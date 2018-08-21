Во время «Охоты на колеса» в Ленобласти собрали 46 тонн покрышек

Во время ежегодной акции «Охота на колеса» на территории Ленобласти было собрано 46 тонн старых автомобильных покрышек.

«Охота на колёса» это экологический квест, который прошел на территории региона вот уже во второй раз, проводят его общественные организации «Чистые Игры», «СПб. АВТО» и «Мусора. Больше. Нет» при поддержке комитета государственного экологического надзора Ленобласти.

Чистые Игры это командные соревнования по сбору и сортировке мусора, их цель — дать участникам акции опыт в обращении с отходами и разъяснить необходимость сортировки и переработки мусора.

Акция продолжалась полтора месяца, за это время ее участники отметили на интерактивной карте 76 свалок и собрали 46 тонн покрышек, что в два раза превысило показатель прошлого года.